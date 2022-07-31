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波洛西辦公室公布亞洲行程 未包括台灣

新聞觀察／波洛西訪台是開戰準備？壓力測試？

台大人的風骨、氣節與尊嚴

 吳南風(洛杉磯)

台大人不能沒有風骨、

台大人不能沒有氣節；

台大人不能沒有倫理，

台大人不能沒有尊嚴！

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