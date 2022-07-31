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波洛西辦公室公布亞洲行程 未包括台灣

新聞觀察／波洛西訪台是開戰準備？壓力測試？

大陸應任由波洛西隨時訪台

丘福隆(洛杉磯)

根據世界日報報導，拜登總統與習近平主席28日的視訊交談超過兩小時並達成共識，將安排兩人實體會面；美國媒體推測，會面場合有可能是11月的20國集團峰會。由此則消息幾乎可以推定，美國眾議院議長波洛西近日不會訪問台灣。

 波洛西是民意代表，她有意訪問台灣全屬個人意志，與白宮政策無關。但是，按照美國官方定義，國會議長是公職人員（Elected Official），而且是總統不能視事時第二順位的繼任人，因此議長的作為至少有代表部分國策的意義。

 在大陸當局看來，若波洛西此時訪台，會對「一個中國政策的承諾」產生掏空效應，必須強烈反制。然而由於中美立場不同解讀各異，如何處理得當是高度性的挑戰。

 為避免刺激對方、過度解讀、擦槍走火等等意外，大陸當局不妨採取「以無人機隊伴飛的方式」處理波洛西進出台海上空的問題。至於無人機的陣仗大小、出現時間地點，以及伴飛安全距離等資訊，可容後再報。

 基本上，上述辦法理應遵循兩項理論法則：（1）因中方務必維護一中國策而美方不必，故中方作為的力度可以適度超越美方。（Greater measure for greater concern.）（2）中方行動的法規依據應遵照最近通過的「非戰爭軍事行動綱要」。

 民意代表接受合法獻金、實現競選諾言、為國家社會立法、為人民監督政府，這是選舉制度的規矩。至於如何製造與抓住重大議題，則全慿民意代表的個人本事。波洛西議長有意訪台有其特殊意義與個人願望，能否成真則尚未確定。無論如何，處置穩當得體與避免不必要的麻煩都是決策者無可旁貸的職責。

 

 

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