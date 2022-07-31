川普造反未遂 2024還能捲土重來？

以往每當媒體報導「政變」時，大家都不約而同地會聯想到獨裁者或香蕉共和國之類的政權，而絕對不會和美國扯上關係。這次經過眾院 特別委員會一年來的調查，加上最近一連八次在全國電視上公開聽證後，已毫無疑問地證明了去年1月6日暴徒對國會山莊的攻擊，是川普 個人不肯下台，而煽動（甚至主導）的一場不折不扣的政變。

現在8月國會照例休會，讓議員們在回鄉渡假之餘，也可為11月的期中選舉 綢繆。但特委會內部作業，如追尋新線索和證人面談還是加緊進行，並預備9月復會後，再接再厲舉行聽證將結果公諸於世。

到現在為止，特委會的目的，就是要把暴動責任歸在川普身上，而使他無法在2024年東山再起；這一點在第八次公聽會上已表現無遺，但是否有效，還要看實際民情及時間的考驗。因為川粉們已被他的糖衣毒藥徹底洗腦，再加上他們對民主黨左傾的厭惡，可以說已經到了不可理喻的地步。雖然最近民調顯示他的支持率稍降，但還是不可忽視。

尤其最近Axios新聞網站報導稱，假如川普2024年勝選後將立刻會恢復他2020年大選前所頒布施行的F方案。該方案將大幅取消美聯邦僱員政治中立的保護，讓他可以隨意解雇而安插他的忠心幹部，以鞏固他延續掌權的野心。這方案雖在拜登上任後第三天就被取消；但假如因他再度掌權而恢復，對美國民主政體將是一個可怕的前景；但這也引誘粉絲們投他一票，因為這樣他們會有沐猴而冠的機會。

共和黨議員中，除了參與特委會的錢尼與金辛格不惜犧牲連任，其他還是和川普虛與委蛇或噤若寒蟬，因他們預見川普還可能重新當政，不能得罪。因此看來全黨還無法找出可以與他抗衡的候選人。

過去30年來，無論那一黨的新總統上任後，第一次期中選舉都會損失50-60眾院席位，而變成少數黨。這次應該也不例外，新得勢的共和黨不但一定會馬上把特委會解散，而且還有人曾提議推選川普擔任眾院議長。原來美國開國諸公當初以為議員中互推議長是天經地義的事，從來沒有人想到要在憲法中明文規定，因而留了一個漏洞。如果今秋期中選舉後，川普以局外人真的當上了眾院議長，將對他兩年後競選總統大壯聲勢，但同時也會把國會搞得烏煙瘴氣。

特委員會另一目的，就是發掘所有川普在幕後主導這次暴動的證據，而由司法部正式提出刑事控告。其實該部將參與暴動、錄像中證據確鑿的840人繩之於法的同時，對幕後的計畫和指使人等也早已交由高度保密的大陪審團作業；而且前副總統潘斯的幕僚長及法律顧問均已被約見，顯示刑事調查已逼近橢圓辦公室。

不過據司法專家表示，除非是國會彈劾罷免成功，法律並無明文規定被法院判刑者不能競選總統。事實上美國歷史中曾有三人從監牢中競選，雖然並不成功；但假如這是有千萬同仇敵愾粉絲的川普，情形可能大不相同。

一般來說，任何人造反不遂，其罪名應如叛國是相當嚴厲的：重者死刑或無期監禁，幸運者也許可做海外寓公。如今假如川普判刑後在牢中還可競選，對民主法治是荒謬絕倫的諷刺。不過美國自命進步者也應徹底反省，是否他們借自由之名，做出許多有違天理及價值觀的事，而惹火了許多傳統群眾？