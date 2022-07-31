歐洲經濟碎片化 恐比美國早衰退

歐洲單一貨幣「歐元」貶值正加速。7月13日外匯市場，歐元兌美元匯率20年來首度跌破「平價」；這次歷史性貶值體現的是，長期利用俄羅斯低廉能源、向中國等世界出口高值產品的歐洲經濟結構性問題，背後甚至映現美國加息帶來的美元獨自走強，可能加劇歐元區通貨膨脹危殆性。

市場預期若俄羅斯天然氣供給完全停止，勢必導致經濟迅速收縮和通膨加劇，歐洲第四季非步入經濟衰退不可。對經濟悲觀看法主導歐洲央行 （ECB）加息行動：7月21日宣布加息50個基點，為2011年來首次加息，也是2000年來最大幅度，超過市場預期。

同時更要在9月實施新一輪加息；歐元區貿易收支也急遽惡化，德國 難得出現大幅貿易逆差，這是2008年金融海嘯危機以來首次。加息後，持續8年的負利率時代宣告結束。

自俄烏衝突以來，市場即對歐洲經濟升高擔憂：歐元區6月CPI年率上漲8.6％，創下1997年以來新高，主因是，供應鏈不穩定性風險已導致能源和食品等價格飆升，家庭抽緊錢包，能源短缺更嚴厲導致歐洲製造業經濟活動窒息式停滯。

國際觀察家看衰歐洲經濟甚於美國，主要是歐洲存在結構性問題。歐元區成員國從2002年12國，擴大到今天19國，但內部財政政策並不統一：希臘和義大利 等國與德國和法國等大國間，容易產生經濟差距。

除面臨壓制通膨和經濟衰退之如何間權衡外，ECB還要兼顧加息下歐洲經濟的「碎片化」風險，使得其比美Fed等眾多央行任務更艱巨。歐洲經濟體內部存在分化，經濟成長率放緩、通膨高企和俄烏衝突的複雜環境下，需要避免加息下金融條件收緊，對義大利等較弱邊緣經濟體造成過大壓力，引發另一場主權債務危機。

然則歐洲和美國經濟差距，攸關金融政策差異：美國連續三次加息縮表，6月更決定明年大幅加息；美國正為抑制通膨力推加息縮表。然則，ECB雖6月決定加息，但為確保整個歐元區成員國不致分裂，很難像美國Fed那樣大幅加息。正因為「不會大幅加息」，將加劇歐元貶值。

4月以來，各機構普遍調降歐元區實際GDP成長預測，調升通膨預測。從OECD綜合領先指標來看，雖然美國指標的拐點先於歐洲指標，但是美國的下行斜率更大。國際專業機構估計，歐元區在半年內陷入衰退的概率五成，遠高於美國的三成。

倘若歐洲先美國一步陷入滯脹衰退，亞洲新興經濟體，勢必得籌謀更加妥適的對應措施。