還在摸著石頭過河 走不出困局

中國共產黨 思想源自德國哲學家馬克思，黨的理論完全來自外國，既無經過歷史的哺育，亦非產自中華民族的根。

毛澤東缺乏國際觀，他熟讀中國史書，尤其熱衷封建皇朝治理之權術。他領導的共產黨從創建開始，就沒有一個明確目標，沒有黨的政治理念和靈魂。在國民黨 圍剿中亂竄逃生，趁當時國民政府忙於抗日，在邊遠地區建立根據地，躲在陜北延安尋找機會。二次大戰後，利用美蔣間矛盾，找到發展機會，將紅旗插遍大陸。

政權建立之初，毛打著工人階級領導工農聯盟口號建立共和國，以統一戰線和政治協商幌子吸納一批民主人士。看看當年政務院副總理就有郭沬若、文化部長茅盾、教育部 長葉聖陶、法務部長史良、交通部長章伯鈞、糧食部長章乃器 、衛生部長李德全，此等黨外官員名單令人覺得共産黨真的有點容人的度量。

穩定政權政局後，共產黨馬上開展一個肅清反革命分子運動，將前朝官員全部清除，殺頭的入獄的被鬥的，無一倖免。農村展開土改運動，整肅地主、富農和壞分子，沒收土地，被認為罪大惡極的則處以極刑。幾十年來農民一直是個生活艱辛的階層，工人也好不到那裡去，說共產黨是工人階級先鋒隊，只是自誇之辭。城市中資本家工商業者資金被沒收，名義上還有利息分派，不久也難逃被了斷的命運。五星紅旗上原意大星代表共產黨，四粒小星代表工、農、知識分子和民族資產階級。

1957年反右鬥爭矛頭指向知識分子，思想偏離共產黨理念的被判為右派分子，被下放農村和偏遠省分勞動改造思想。當權者事後檢討也覺得對知識分子有點過分，但主持反右的當時總書記鄧小平卻沒有表示過悔意。後來「六四」事件，屠殺學生，左傾手法一脈相承，眼見被世界人民制裁被孤立，又改用右的經濟開放改革的方針。

1959年，毛皇帝頭腦發熱，搞大躍進，下面虛報生產數量，大手大腳浪費糧食，創辦人民公社食堂，讓大家撐開肚皮大吃大喝，人為地引發全國糧荒，三年內竟然餓死幾千萬中國人，毛被逼退居二線，由劉少奇處理殘局。這也種下毛發動更驚人更具玻壞性的文化大革命，折騰中國十年之久，傷害中國政治經濟文化之深，是史無前例的。

七十多年來，共產黨就是左右左這麼走過來，看到左到行不通便轉右，右了又覺得放得太鬆，最後又得回歸左。做錯了，事後又得平反，這還算好，最怕死不認錯。

開放改革幾十年來，中國建設得真不錯，政治平穩安定，老百姓生活得到改善。可是主政者頭腦又要耍來個左轉灣，重新推行已證明行不通的毛閉關鎖國方針。

每個領導都有自己一套理論，悶聲發大財、三個代表、強國夢、新型有特色的社會主義和生命中的共同體？究竟是什麼東西呢？正因為沒有一個建國的基石，政策隨當時領導者思維理念和修養來制訂，不時變化，經常要修正。

台灣有三民主義建國理念，國民黨執政固然是三民主義，蔡英文當了總統仍受三民主義指導。美國建國200多年，靠的是民主、自 由和法治，不管民主黨或共和黨，要競選總統，先得通過選民這一關，任期一到，勝選則繼續執政，否則另有能者上台。自由、民主和法治始終還是建國根基，誰當政都有一套固定模式制約國家的運作。

大陸常說要摸著石頭過河，但常因全部集中力量在保政權和維穩，而忽略國家長遠政策和方針，只會見招拆招，長期以來仍然還是摸著石頭找出路，這就是大陸為什麼始終走不出困局的原因。