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躺平者之歌

黎啟鏗／艾爾蒙地

全球吹起躺平風，不分男女青中壯，

雙失三不七抛族，齊齊躺平齊齊爽，

小躺中躺或大躺，一時躺平一時爽，

微躺半躺或全躺，一直躺平一直爽 。

九九六，年復年 ;  奮鬥拚搏未間斷，

群搶眾奪爭資源，餅小人多成内捲 。

零零七，咱自選 ;  一月工作三四天，

一年工作二三月，只求能把肚子填 。

不拚命，不賣身 ;  跪舔乞憐太卑賤，

站直抗爭犯危險，默默躺平最上算 。

不虛榮，不奢求 ;  心似枯井無波浪，

生不逢時不合時，如今看破夢已醒 。

拒上班，拒站隊 ;  拒當韭菜拒被割，

不當收割冤大頭，要他鐮刀變廢鐵 。

沒意思，不值得 ;  月月領薪月月光，

年終不剩幾文錢，為誰辛苦為誰忙 。

長年累，病纏身 ;  今日躺平服貼了，

前途茫茫無出路，窮忙白忙成絕望 。

不結婚，不生娃 ;  單身獨處少煩惱，

拒當家奴子女奴，拒當錢奴房車奴 。

不在乎，不比較 ;  菜根稀飯也甘香，

由他富貴讓他威，熱血不再沸騰了 。

管它呢，又如何 ;  巧取豪奪絕不要，

攀附權貴不屑為，坑蒙拐騙幹不了 。

休息為走更遠路，長夜盡頭曙光露，

有為之身不敢棄，父母之恩不敢忘，

春雷轟隆風雲湧，躺平大軍大翻身，

虎年猛虎揚虎威，承擔責任齊上路 !

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