紐森想當總統 先把加州治好

﻿加州 州長紐森 和佛羅里達州想要競選總統的州長德桑提斯摃上，紐森越州的大幅廣告，指出德桑提斯執政的不當，顯然地，紐森也可能在2024年和他一比高下。雖然紐森謂此舉是為加州促銷，張開雙臂歡迎佛州州民移居到「金州」（Golden State）。

問題是，為數不少的加州長者們對於佛州Orlando城外設備完善、價廉物美的老人退休城市Village趨之若鶩，當地房地產因之水漲船高。目前加州人口是負成長，除了遊民 大增外，人口外移比遷入的多，與其吸引佛州州民遷入，紐森何不考慮如何減少加州遊民以及人口流失？他已經逃過被罷免一劫，今後應該在任內先把加州治好，才能有一步登天為美國總統的指望。

加州為全球第五大經濟體，由前州長布朗270億的赤字，在八年後轉為如今60億元的盈餘；製造業上升，商業多元化以及矽谷的創新等皆為加州傲人之處，在此不必多提。但是跟著經濟繁榮帶來的是哪些負面影響？

加州各大城市的交通阻塞為人詬病，而且日益嚴重，跟隨著是「不見天日」的空氣污染，呼吸系統的病例也因之大增。在全美通膨物價大漲情況下，洛城50到60年的老舊房子要價達七位數已非新聞，第一次購屋者望屋興嘆外，大漲的房租對低收入家庭也具壓力，變成無家可歸的遊民可以預期。

在加州，拿六位數字年薪的高科技人士比比皆是，和拿不到時薪15元的員工比較，貧富懸殊為一大隱憂。加上加州鬆弛的法律以及重罪輕判的處置，治安問題令人膽寒；白晝當街搶劫、入室綁架搜財、打砸偷搶不斷，武裝車百萬珠寶不翼而飛等案件層出不窮；新冠病毒目前也失控，這些都是紐森州長需要面對的問題。

對抗病毒仍為第一要務，加強防疫、接種及治療；對於環保及交通，鼓勵及補助州民購買電動車、增加公共交通工具、盡速修復拓寬老舊公路以及增建新路等，皆為改善交通及環保之途。

至於住宿問題，收買和改建經營不善或是不使用的旅館及公寓由當地市政府廉價出售或是出租，甚至短期免費供給遊民居住。對於治安問題，增加警力以及增建監獄、補助商家設置監控設備、加強槍枝購買背景調查、廢除任何重罪輕判如47號法案等。至於加州缺水問題，由於加州常年乾旱，控制用水勢在必行，尤其是禁止有「water rights」的農業業者浪費水源為一要務。

以上只是加州目前紐森必須面對問題的一部分，加州不只是在美國，也是在全球有舉足輕重的地位，如果能夠把加州治理好，有識之士以及經濟財源皆會擁進，紐森不必在外州做廣告，他在加州的成功，以雷根由州長變總統為例，足以為他步上2024年問鼎白宮最佳墊腳石。