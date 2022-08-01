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真正的「天」書-作者大自然

段建華╱洛杉磯

白天和黑夜，組成了24小時的一天。日復一日，源遠流長。

白天的「日」字，黑夜的「月」字，摞起來，組成了《易經》的「易」字。從此揭開了「文化」的篇章，代代相傳。

太陽照射到地球上的日光投影，隨著地球的自轉和公轉，形成了全球24個時區的時差，如果從東半球乘飛機去西半球旅行，我們在視屏上可以清晰地看到衛星掃描的日光變化曲線，就是「S 」形曲線。這個「S 」形曲線與《易經》太極圖中的曲線是一模一樣。

再看早晨天空東方日出時的景像。從上部看是逐漸消失的黑暗，向下看，中部是青色，接著是紅色，到地平線是黃色，接著就是白天了。天空出現了黑、青、紅、黃、白、的天像順序。

按《易經》五行五色，黑是水，青是木，紅是火，黃是土，白是金。正是水生木，木生火，火生土，土生金，的生發順序。周而復始，天天如此，簡單明暸，規律循環。

每天有白天黑夜，生物有公母雌雄，物體有正反內外，數目有單雙奇偶，統而言之，就是《易經》的核心思想「陰陽」。它們的排列組合變化，揭示了世界上一切的一切。

下圖的兩雙橫為陰，一單橫為陽。

舉不勝舉，言無不盡，包羅萬象，大自然每天，每處，都在展現著以「太極、五行、陰陽」等為內容的「天書」。似乎單調，其實規範；似乎簡單，其實深奧，乃至被熟視無睹，不屑一顧，數典忘祖了。

捫心自問，清醒思考，我們所說的，所做的哪一樣成果和壯舉，能離開這部大自然為作者的「天書」呢？

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