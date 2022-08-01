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華郵：波洛西最快2日晚間到台灣 台方未證實

周渝民夫妻遭「保險詐財」 損失逾114萬美元

安倍晉三遇刺有感

黃晶萍／聖伯納汀諾

安倍遇刺驚四方，

保鏢防衛有失常，

居安思危有古訓，

各國政要更提防。

安倍

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誰應該替經濟衰退 負起政治責任

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