印州青年拔槍相助 再論控槍用槍

2022年到7月19日為止，美國的大槍殺案（一次四人及以上傷亡）已經破紀錄達350件，也就是說，任何時間、地點及場合，這種凶殺案都可能發生，防不勝防。

據報，在德州 小城的學校慘案應歸罪於警方處置不當及反應遲鈍，在一小時之久後才破門而入擊斃兇手，19個學童及兩位老師已經喪生在狂徒槍下。

在其他不同情況的大槍殺案， 儘管警方快速抵達，也敵不過兇手持有類似AR-15衝鋒槍，一分鐘可發射多達數百顆子彈，加上換上彈匣也只需數秒時間。以2017年10月1日賭城大凶殺案為例，兇手Stephen Peddock 在短時間內用AR-15射了1000多發，造成60人死亡及413人受傷。簡言之，在任何情況之下，不能完全依賴警方，只有及時找地方躲避，自己攜槍者拔槍自衛，或是期望他人拔槍相助。

這也就是7月18日發生在印第安那州的例子；一位20歲的兇手Jonathan Sapirman在商場的廁所內把AR-15凖備好，無故殺了三人、傷了兩人之後仍想繼續時，被一位合法攜槍的顧客 Elisjsha Dicken用手槍擊斃，及時拯救了不少其他手無寸鐵、毫無抵抗力的顧客。

說句公道話，如果兇手及這位拔槍相助的人士沒有擁槍，甚至全美擁槍者願意繳械，則會天下太平，但是在美國禁槍，尢其在極右派占多數的大法官釋憲下不可能，支持「全美來福槍協會」（NRA）的議員們也一面倒，限槍及控槍寸步難行。

限槍控槍即使面對困難成效有限，筆者認為仍有必要扺制狂徒拿到槍枝，尤其是高火力可連發如AR-15之類的衝鋒槍。同時，今後民眾在危急時刻不能期待警方救助，擁槍及用槍在自衛考量下無可厚非。幾個月前在核桃 市一位華裔居民舉槍撃斃一個持槍入室的匪徒為一實例。在上述印州的凶殺案，在商場購物的青年Dicken及時擊斃兇手，救了自己也幫助了別人。

在加州 擁槍需通過使用槍枝安全筆試以及犯罪紀錄調查，至於隱藏攜槍的執照(Concealed Carry Permit)不易拿到，無照攜槍上街則是違法，所以出門在外需要提高警覺，選擇較安全的時間、地方及場合，自求多福之外別無他法。

居家則是可以擁槍自衛，如果槍枝是合法取得的話。當然，沒有使用槍枝經驗的購槍者需要去靶場訓練實彈射擊，才能撃中匪徒而不是誤傷家人、寵物或是鄰居。對於擁槍不習慣的居民可以養狗看家、財不露白、裝置警報器、雇用保全，鄰里互助以及組織巡邏隊等去保護自家及社區安全。