印州青年拔槍相助 再論控槍用槍
2022年到7月19日為止，美國的大槍殺案（一次四人及以上傷亡）已經破紀錄達350件，也就是說，任何時間、地點及場合，這種凶殺案都可能發生，防不勝防。
據報，在德州小城的學校慘案應歸罪於警方處置不當及反應遲鈍，在一小時之久後才破門而入擊斃兇手，19個學童及兩位老師已經喪生在狂徒槍下。
在其他不同情況的大槍殺案， 儘管警方快速抵達，也敵不過兇手持有類似AR-15衝鋒槍，一分鐘可發射多達數百顆子彈，加上換上彈匣也只需數秒時間。以2017年10月1日賭城大凶殺案為例，兇手Stephen Peddock 在短時間內用AR-15射了1000多發，造成60人死亡及413人受傷。簡言之，在任何情況之下，不能完全依賴警方，只有及時找地方躲避，自己攜槍者拔槍自衛，或是期望他人拔槍相助。
這也就是7月18日發生在印第安那州的例子；一位20歲的兇手Jonathan Sapirman在商場的廁所內把AR-15凖備好，無故殺了三人、傷了兩人之後仍想繼續時，被一位合法攜槍的顧客 Elisjsha Dicken用手槍擊斃，及時拯救了不少其他手無寸鐵、毫無抵抗力的顧客。
說句公道話，如果兇手及這位拔槍相助的人士沒有擁槍，甚至全美擁槍者願意繳械，則會天下太平，但是在美國禁槍，尢其在極右派占多數的大法官釋憲下不可能，支持「全美來福槍協會」（NRA）的議員們也一面倒，限槍及控槍寸步難行。
限槍控槍即使面對困難成效有限，筆者認為仍有必要扺制狂徒拿到槍枝，尤其是高火力可連發如AR-15之類的衝鋒槍。同時，今後民眾在危急時刻不能期待警方救助，擁槍及用槍在自衛考量下無可厚非。幾個月前在核桃市一位華裔居民舉槍撃斃一個持槍入室的匪徒為一實例。在上述印州的凶殺案，在商場購物的青年Dicken及時擊斃兇手，救了自己也幫助了別人。
在加州擁槍需通過使用槍枝安全筆試以及犯罪紀錄調查，至於隱藏攜槍的執照(Concealed Carry Permit)不易拿到，無照攜槍上街則是違法，所以出門在外需要提高警覺，選擇較安全的時間、地方及場合，自求多福之外別無他法。
居家則是可以擁槍自衛，如果槍枝是合法取得的話。當然，沒有使用槍枝經驗的購槍者需要去靶場訓練實彈射擊，才能撃中匪徒而不是誤傷家人、寵物或是鄰居。對於擁槍不習慣的居民可以養狗看家、財不露白、裝置警報器、雇用保全，鄰里互助以及組織巡邏隊等去保護自家及社區安全。
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