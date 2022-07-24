波洛西訪台 關乎美內政

觀察美國政治人物對台言行，從美國政治角度來看，往往會比從國際政治角度看，來得更為真實。尤其是美國國內經濟常會直接形塑美國總統的外交姿態。

川普當年在新冠肺炎引發經濟動盪下，備受國內批評，為轉移選民注意力，才會對中大打貿易戰。拜登 一樣，通膨是他上任最棘手的「主要敵人」，也可能因此讓他輸了期中選舉而開始跛腳，「次要敵人」才是中共 。因此拜登要延續川普的抗中路線，或修正對中關係？都與這個主要敵人有關。

今年4月計畫訪台的眾院議長波洛西 因為染疫而延期，近期又傳訪台讓中共相當不滿，揚言如果她真來了，一切後果由美國自負。而波洛西來的時機點，屆臨8月1日解放軍建軍節，也在中共20大數月前，敏感度極高。果然拜登總統就在稍早表示：五角大廈對於波洛西訪台表示不妥，外界都在猜是防長奧斯丁還是參謀長聯席會主席密利將軍的意見？若是後者則可能暗示美軍已掌握到共軍將有所動作。另一方面，拜登說在10天內與習近平通話，對話至少是溝通的開始。

拜登上任至今，雖將中國定位為「戰略對手」，上個月也敦促北約將中國視為「安全威脅」，但其實拜登對中的態度是逐漸友善的。尤其是考慮調降對中逾3000億美元的關稅，從這點來看，拜登並未完全繼承川普的反中遺緒，當然也就無法吸引到共和黨與民主黨陣營中的反中選民，這些選民對於拜登倉促從阿富汗撤軍有一樣的不滿。當然，反中選民數量不會大於經濟選民，因此撤銷對中關稅，並進口便宜的中國貨物，也許能滿足後者。如果拜登持續把「拯救美國經濟」連結到「鬆綁對中圍堵」，則期中選舉前我們會看到拜登對中更多的和緩之舉。

問題是：對中和緩並未真的救到美國經濟，今年6月聯準會為抗通膨升息3碼，為28年來首見，成效仍舊不彰。上個月消費者物價指數CPI仍高達9.1％，為1981年以來最高。聯準會儘管滅不了通膨火焰，卻已開始對海外各國造成通貨緊縮效果，可能進一步導致日歐經濟蕭條。所以我們可以說：拜登從政52年以來習於折衷的個性，儘管讓他在不少地方嘗到甜頭，尤其在擔任歐巴馬副手那8年，但在這個民粹高張與中俄狂妄的年代，已經不再管用了。

未來兩年，我們大概會看到國安顧問蘇利文或國務卿布林肯持續批判中國，但可能更少看到拜登尖銳批判習近平。這不是演雙簧，而是各有角色扮演。甚至我們也會看到，拜登更多的「真誠口誤」，尤其是美國介入台海衝突之類的內部評估。80歲的拜登只能被幕僚盡量藏在幕後，然而一旦他出現，就常會吃誠實豆沙包掀底牌。因此，拜登說波洛西來台五角大廈有意見，大概是真的；同時美國政治人物訪台已蔚為風潮，也是真的。