調虎離山計？美秘勤局捲入政變漩渦

美政府秘密勤務局（U.S. Secret Service）於1865年林肯總統遇刺身亡後成立，當時隸屬財政部，其另一主要任務是預防和調查對美鈔、國債劵及其它票劵的偽造、與其他金融犯罪。但是經過歷史上數度總統及要人遇刺，它在保護美國高層官員的功能反而家喻戶曉。2001年九一一事件後，美國政府重組國家安全相關機構，該局於2003年3月1日起改隸新成立的國土安全部，不過任務不變。簡單來說，它就是美總統及要員的保鑣。

秘勤局保護人物包括美國正副總統及其家屬、正副總統候選人、當選人、卸任正副總統與家人、訪美的外國元首要人及其配偶、正式代表美國訪問外國的要人、其他美國總統指定之個人、政府要員、由國安部指定的國家特別安全人物等等。例如近年來為了最高法院許多有爭議性的裁決，大法官也成了必須保護的對象；還有一些內閣閣員也在保護之列。因為假如這些掌握大權的官員不能安心執政，反而成為不良份子、甚至外來勢力加害或恐嚇的對象，美國的政情將不堪設想。

的確秘勤局為了正副總統安全，所費不貲的防彈車、座機、及每次他們出勤時無微不至的保護措施和交通管制確是相當可觀。據說2016年川普 當選後，為了要保護他還住在紐約高達58層的「川普塔」，該局就「破了產」。

照理說為了維持民主的功能，這樣一個機構應該和國安、執法、科技、醫健、環保等等一同列為超政治性的「獨立部門」(Independent Agency)，雖然近年來有幾樁保鑣出勤時有不軌行為，但都與政治無關，而且均立即撤換有關人員，無傷大雅。

可是這次國會調查委員會從川普白宮 幕僚長助理赫琴遜(Cassidy Hutchinson)證詞中得知，當日(1/6)川普在白宮外演說鼓動群眾後，曾為秘勤局保鑣不肯讓他親上國會山莊帶隊示威，而在車中發生肢體衝突，甚而有奪取駕駛盤等情事。這當然要向特勤人員求證，可是該局卻聲稱，當時所有手機中的資訊，因通訊器材的更新已全部不復存在。

更令人大惑不解的是，據該局隸屬的國安部督察長(Inspector General)向國會報告，遠在一年多前的當時，他早在器材更新前，就已向局方索取該等資料，可見得他們有事後故意消滅重要證據之嫌。督察長是國會為了監督行政部門清廉合法而設立的特殊的機構，他們應絕對服從才是。尤其是對總統及美政府全體高階層性命攸關的特殊資料，應該永久保存。現在該局居然毫不經意地，就讓之付諸東流，簡直不可思議。

尤其現任秘勤局長居然還是川普任上留下來的穆瑞(James Murray)時，輿情譁然。因為2019年中川普撤換前任時，講明繼任人對他要絕頂忠心，正如其他求職者一樣。因此1月6日那天，秘勤局幹員一舉一動及其指令來源，都成為委員會及其他執法單位關心的對象。

例如眾所週知，當天保安人員將彭斯副總統及議員們從議場撤離到國會地下室後，曾有幹員建議索性將彭斯帶離國會，而為他所拒。當時看起來似乎是特勤人員因暴徒揚言要以絞刑處決不肯服從川普的彭斯，而採取讓他遠離現場的謹慎措施；但現在有了穆瑞的背景後，就不能不懷疑這個建議是從那裡來的；是否他故意指示手下欲將彭斯撤離國會，使之無法繼續履行認證選舉結果的憲法任務？這是應該打破沙鍋問到底的。

現在這位川普的親信雖早已決定辭職，下月開始在商界擔任高薪職務，但是他恐怕還是逃不過國會的傳票。同時希望拜登 從速任命一位適當的繼任人，能收拾這個爛攤子，而趕快把資料還原，對歷史有個好交代。