帝國黃昏 美對中東戰略收縮

80歲高齡的美國總統拜登 風塵僕僕完成了4天緊湊中東行程，先後走訪以色列 和沙烏地阿拉伯，在利雅德並出席「海灣阿拉伯國家合作委員會」（海合會）擴大9國峰會。拜登總統此行展現了美國採取所謂戰略收縮態勢：氣勢上強化針對俄國、中國和伊朗 ，手段上展示美國高科技優勢，姿態上刻意放緩美國民主價值之推廣，願意和地區非民主國交往。

拜登深知，中東地區乃美國二戰後投入多、困擾大、收益少，為難啃的硬骨頭，迄今衝突頻仍、危機四伏，未來拜登政府將聚焦重點且能力所及的項目大力投入。有別以往過於自信，拜登已學會採取權力平衡和關係平衡兼容策略因應各種挑戰。關係平衡乃為經營良好雙邊關係，強國寧願讓利以爭取弱國信任之作為。

拜登此行的重頭戲，乃與「海合會」6個成員國加上約旦、埃及、伊拉克共聚一堂共商大計。會前，拜登逐一和個別國家領袖進行雙邊會談，聽取意見。他和阿拉伯聯合大公國（阿聯）新任總統Sheikh Mohamed bin Zayed會晤，前兩天拜登已在以色列和他共同參與這個由阿聯倡議的「I2U2」（以色列、印度、美國、阿聯）視訊峰會，共商有關水資源、能源、交通建設、外空、醫療、食物安全等議題，拜登並當面邀請這位新任總統訪問美國。另外，拜登在會晤埃及總統塞西時，特別讚賞埃及對加薩走廊巴勒斯坦難民長期的協助表示由衷感謝，對塞西粗暴鎮壓國內反對人士之事則略過不提。

然而，拜登在會晤東道國沙烏地王儲穆罕默德時，嚴肅「糾正」對方涉及對沙國記者哈紹吉謀殺一案，此舉頗有80歲祖父「訓斥」36歲孫子的味道。拜登冒著被國內批判的政治風險堅持與會，足以證明他已有深刻危機感。有鑒於中國大陸已正式邀請沙烏地阿拉伯、伊朗和埃及加入「金磚集團」，並已在該地區發展5G藉以和美國互別苗頭。

會中拜登提出經濟發展、軍事安全、民主自由三大領域，他深知在這個威權統治有著深厚歷史的地區，提倡西方式民主肯定效果不彰。他亦深知如果繼續說教，只能暴露自己短處而已。反之，中國大陸展現出「將心比心」的態度，自然較能得到威權國家領袖首肯。加上美國過往使用軍事手段進行政權改造，更增加了此地區領袖們和美國的隔閡。美國慣用民主與獨裁兩分法，只會降低了美國的影響力。

長久以來伊朗為此地區美國的心頭大患，有俄、中撐腰更造成此一地區持續緊張。而以色列經常對伊朗過度反應，也造成美國事倍功半身處困境。為此，美國總體目標是確保在此地區美國之領導地位，時時面臨考驗乃無庸置疑。拜登已開始調整美國戰略思維，通過深化雙邊交流藉以經營所謂的關係平衡乃不二法門，拜登此次與會並啟動美國和非民主國家對話就是具體實踐例證。