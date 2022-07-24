國家面臨破產 斯里蘭卡還美麗嗎？

如果你出生國家，擁有「綠色的稻田，搖曳的棕櫚樹林和鬱鬱的茶園山脈。空氣中甚至瀰漫著茉莉花的香氣。」此外，另一邊還有「棕櫚色完美的沙灘，可以徜徉在懶散的蔚藍海水之中。甚至於還有機會在海上巧遇地球上最大的生物—藍鯨。」不用出國當外勞，靠家鄉的金色沙灘，一年就可吸引三倍國家人口觀光 客消費。住在這國家，必是受到上帝眷顧。

其實不然，斯里蘭卡 有「印度洋上珍珠」之稱，國家正面臨破產，老百姓也重回煮飯用材火的原始生活。國家收入過度仰賴不可持續的產業，和人謀不臧政府連串錯誤政策，造成現在困境。

旅遊業是斯里蘭卡重要收入，疫情 前受旅遊業不景氣影響；但疫情爆發，各國停航，旅遊業更承受崩潰式打擊，2021年跌剩2.6億美元，遠不及疫情前零頭。2022年爆發俄烏戰火，更是壓垮旅遊最後一根稻草。俄、烏占斯里蘭卡觀光收入兩成5，如加上波蘭與白俄羅斯，更高達3成，連串衝擊造成超過20萬名旅遊業人員失去生計。

貪汙腐敗政府，更是這場經濟厄運主要元凶。與許多新殖民國家一樣，斯里蘭卡是債務驅動型經濟。即使「最快成長」時期，經濟也一直處於債務風險中。

20世紀中，許多發展中國家採「債務融資型增長」發展模式。外債作為一種特殊財政手段，一方面可補進出口貿易逆差，為經濟騰飛提供動力；另方面，外債短期對國民經濟起增量作用，但必須有效運用，才能有貿易順差償還債務。

斯里蘭卡雖選擇同樣發展道路，但外債用途：一為彌補國際收支；二是以武器採購為主軍費開支。這本質上是消費性開支，開支擴大反提高對外依賴程度，陷入「借新債還舊債」惡性循環。

數百年前，當馬可波羅第一次踏上斯里蘭卡時，被它美麗海濱和神祕古城吸引，在遊記中寫道：「這是世界上最美的島嶼啊！」這個佛陀滴落印度洋上眼淚的島國，在歷經國家破產危機後，還有可能會再是當初形容的那樣美麗嗎？