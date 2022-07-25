大戰不可預測 應以和平為重

小戰可預判，大戰很難預測，勝敗往往出乎意外。其理由有二：一，發動戰爭的最好時機就是出其不意，出奇致勝，常言兵不厭詐；二，再周延的作戰計劃，難免總有意想不到的意外，因為大戰的影響因素太廣泛。

二戰，德、日都有必勝規劃才敢發動戰爭，但因發生意外，都以失敗告終。

德國做足了萬全的準備，戰爭之初都照計畫進行，一切順利，但意外發現坦克油料消耗驚人，難以支撐後續作戰，故而改變初衷提前攻打俄羅斯 以便取得石油，造成兩面作戰，失敗告終。

日本侵略中國，準備多年早有了週詳的作戰計畫，認為三月必能亡華。意外之事，積弱的中國作戰意志出奇的頑強，錯估了中國人的意志，三個月打不下四行倉庫，遑論三月亡華。更沒料到蔣委員長會以空間換取時間的拖延戰法，等待美國下參戰的決心，迫使日本不得不改變想法，突然之間去偷襲珍珠港，想一舉殲滅美國所有的戰艦，這下子讓美國痛下參戰的決心，最意想不到的是美國重建能力又強又快，最終日本只能接受無條件投降。

韓戰，美國本以為可以速戰速決，不理會「新中國」的警告，打過了38度線。輕敵造成意外，貧窮落後的新中國真敢出兵參戰，美帝最後只好求和，最終停戰在38度線上。

越戰，美國以反共為由直接出兵加入越南的內戰，幫助「南越」打「越共」，為了避免重蹈韓戰的錯誤，一步都不敢踏過17度線作戰，果然中共沒有直接參戰。但意外竟然在國內爆發，因久戰無果引起國內一片反戰聲浪，逼使尼克森總統求和，為了求和，放棄對台的承諾，拋棄了中華民國與中共建交，方能止戰事，才能脫身於越戰的泥淖。最可笑的是巴黎和談，主戰方「南越」沒有人參加談判，卻被逼接受停火，結果一年後，「北越」出兵統一「南越」，讓整個越南徹底淪為共產國家。

近年來，美國一直在挑釁中俄，然中俄只想充實準備而避免衝突。事實上蘇聯解體後，自由世界與共產世界已無對抗的理由，共產世界的華沙公約國早已瓦解，然自由世界的北大西洋公約國不但沒有消失反而不斷擴張，現在已擴到了俄羅斯家門口的烏克蘭 了。俄羅斯終於忍不住出兵烏克蘭，因為俄國備戰多年，所以戰場上也取得了一些勝利。可是美國總統拜登這次到西班牙參加北約 峰會，讓整個事件發生了驟變，不僅讓烏克蘭燃起加入北約的希望，並且瑞典、芬蘭加入北約的事似乎成功在望，看樣子俄羅斯反被包圍得更嚴密了。但俄國總統普亭放話，要在芬蘭邊界部署武器包括核彈，似乎不惜世界大戰的樣子，今後發展有待觀察。

於此同時，北大西洋公約組織不僅在大西洋那邊擴張，同時還要向太平洋擴張，太平洋上的國家，日、韓、澳領袖都出席北約組織的會議，可見此事已檯面化了。

此刻，中國還在想避免衝突，想再等上幾年多些準備，實力或可超過對手，能不戰而屈人之兵最好，可惜對手早已識破，不會給他太多時間。美國雖然早有規劃，但底氣不足，不然早就下手了，從美國對中東地區下手之快就可得知。美國目前的武器雖多，但多數上了年紀，且兵源也有問題，招不到兵，若強制徵兵必會出現意外，強制徵兵極可能招致國內的反戰浪潮。中國則恰恰相反，大多數是新武器，若再等幾年或可趕超美國，民意可管控，兵源較充足，意外事件發生率較低。

從習主席的談話來看，他雖然再再強調備戰，不過心理還是希望多給點時間做準備，戰力還能提升，可是對拜登總統來說，多點時間沒什麼好處，一年半載戰力也不可能提升，武器反而更老舊，需要更多維修費用，所以他在佈局，他想冒險。

總之，大戰都是出其不意一觸即發，不可能等對手準備好才開打，近年內大戰是否會爆發，不能斷言，但意向很明顯。筆者為文的目的是祈求，政治人物的想法及民意的風向能有改變。筆者祈求世界領袖們，不僅僅考慮各自的權位及國家利益，更要為「全世界的和平，及全人類的福祉」著想。