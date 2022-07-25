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拜登講實話有原則 可信頼

薛永康／托倫斯

目前拜登總統的民調已經跌入谷底，2024競選連任的前途渺茫。

阿富汗撤軍、通貨膨脹、油價高漲以及非法移民等問題皆歸咎於他，拜登是否該負全責是見仁見智。尤其是「逢拜登必反」的政客及媒體對他控制疫情及爭取基建的政績，除了隻字不提外，對他的發言則是斷章取義、肆意曲解、一味取笑！

他提出「普亭的政權應該瓦解」、「美軍應出兵助台抗中」引起喧然大波，白宮幕僚趕緊替他解圍，謂他出言不慎並無此意。他真有説錯話嗎？還是直言不諱道出美國的一個hidden agenda，不便公開的一貫國策？

在此不討論此國策是否存在或是正確，而是可以看出拜登上任一年半以來，沒有像川普口無遮攔、胡言亂語。右派政客及媒體在對拜登發言內容大做文章之時，可否捫心自問：除了Liz Cheney跳出黨派分別，公正說實話外，有幾位共和黨議員明知川普鼓動政變，願意挺身而出在庭上作證？而是顧慮到自身政治前途三緘其口？

近日拜登參訪沙烏地阿拉伯，沒有顧忌沙國王儲情面，當面指出沙國應對暗殺記者卡舒吉及違反人權負責。一些輿論認為訪沙應該以石油降價為前提，避免敏感度高的話題，但是拜登擺脫政客們只求達到目標不顧原則的「權宜行事」，正義凜然為卡舒吉取回公道，為沙國婦女受到不平的待遇叫屈，他的直言不去討好也毫不怕事！

拜登在有求於人時，能夠不亢不卑把持原則，尤其在美國處於油價高漲的情況下難能可貴！雖然拜登目前民調低落，中東之行目標落空，媒體對他口誅筆伐，但是在此需要引用一句名言：「Honesty is the best policy」萬事以誠為貴！拜登伸張正義及維護民權仗義直言，不為「兩面人」去向產油大國屈膝折腰的誠信是值得稱許、可以信賴！

拜登 油價 民調

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大戰不可預測 應以和平為重

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拜登總統訪問沙烏地之困境

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