拜登總統訪問沙烏地之困境

拜登 於7月14-17日旋風式訪問中東，除了在以色列做些秀外，重點在於石油 輸出組織成員國。其最高目標還是為了提升他過去就任兩年以來的國內低民調。眼看11月的期中選舉即將來臨，民主黨人危機四起，很可能參眾兩院會有變色。美國甚至全世界各國皆陷入數十年來最嚴重的民生困境，物價飛漲，大家都覺得快要活不下去，可憐兮兮的第三個國家和無辜人民卻要承擔生命財產的摧殘。我看不出俄國有手軟跡象，美英法德頭頭也不敢公開要求立即停止戰爭，進行和談。而看到的是更多、更強的武器源源湧入戰埸，繼續屠殺生靈，夷平建設。

拜登這次訪問中東，名義上催促OPEC提高石油產量，壓抑上漲的油價 以為蒼生過些好日子。他不是為了個人或美國利益，而是拯救災難的世界，目標崇高卻其時機並非完美。深究其先天條件的缺陷，可能造成其功敗垂成之因素，有如下數點值得思考。

1、拜登和中東產油國在討論議題上，首先就是已輸在起跑點。這次是以美國為首、有求於石油輸出國。全球石油價格上升有利於中東地區寡頭政治國家。要求他們做善事，但是他們並非都是吃素的民族，因此注定得不到馬上的肯定答覆。

2、在2018年，沙國異議份子，時任華盛頓郵報專欄記者卡舒吉（Jamal Khashoggi），在土耳其伊士坦堡沙國領館辦法律文件時再沒有出來；原來是沙國早已派來一個解剖團隊進駐，迎接這位自入虎口的不聽話人士，不止活生生分屍處理，屍體就從此人間蒸發。原來土耳其和美國的情報人員卻在監控錄音館內的全部內容。情報分析指出最終指使者的就是現任的王儲穆罕默德沙爾曼（Mohammed Bin Salman）。這個事件實在是太大了，之後拜登在他成為美國總統侯選人時，對於這個事件曾經極力批評沙國政府用了最嚴厲的語言「Pariah state」賤民國家（印度種性制度的第五級 ）。拜登上任後，宣布限制沙國高級渉嫌犯案的76位公民不能簽證入境美國。自此自己也要與這位大權獨攬的人保持距離。

這次為了有求於沙國，拜登不得不低頭把說過的話吞回去。當天7月15日，拜登和沙爾曼閉門會議後對美國媒體說，他曾親自在沙爾曼面前提到有關卡舒吉謀殺事件；而沙爾曼則稱整個事件與他無關，他無須負責。

但是隔天，沙國外長朱貝爾（Adel al-Jubeir）出來講話。他當時也在場，不曾聽過拜登有親自質問和責難於沙爾曼這回事。拜登聽到沙外長的談話回應說：沙外長在撒謊。這又是現代的一個羅生門。

3、拜登和沙爾曼會面，有涉嫌為沙爾曼清洗污名之漂白效果。

4、拜登強調，我為了要美國留在中東，不只穩定地區安全以外，我不願看到俄國和中國乘虛而入，剝削了美國的利益。但是他忘了他放棄阿富汗落荒而逃之狠狽場面。

5、全球經濟衰退，除了極端氣候變遷，新冠疫情遲遲未了，這些是天災。俄烏之戰，把世界瓜分為兩大陣營。歐美與歐亞兩個最大面積國土的中俄合體對抗，小國則紛紛各投其主。俄烏如不早鳴金收兵，戰到最後核武出動，那將是世界的末日。