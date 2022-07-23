老拜登中東行 令美國顏面盡失

就在幾天前的7月13-16號，美國現任總統老拜登 匆忙到中東進行了一次短暫的訪問，三天內走訪了以色列 、巴勒斯坦和沙烏地阿拉伯。這次造訪可以說是美國的丟臉之旅，在出發前和回國後，世界主流媒體都是一面倒的冷嘲熱諷。具體細節且聽在下娓娓道來。

原來在川普執政時期的2018年10月，沙國政府就以殘忍手段、半公開謀殺了持有美國綠卡的沙國名記者卡舒吉，彼時美國民主黨和老拜登對此是大加撻伐，拜登更是親口痛斥沙烏地阿拉伯是「賤民」國家。去年瞌睡喬上台後還立即叫停了美國對沙烏地阿拉伯的軍火採購，一副站在道德高點上頤指氣使、指點江山的樣子。不料，一年後拜登處理國內經濟問題實在是太差勁，一系列的瘋狂操作終於引爆了美國的通貨膨脹，今年以來油價上漲，民不聊生，人們加一次油就罵一次老拜登，情急之下，他只好委曲求全，主動上門央求沙國增加原油產量以平抑油價。

但是拜登的這種見利忘義的做法實在是背叛了民主黨一貫的主張，怎麼能與殘忍不講人權的沙國媾和呢？於是全美上下罵聲一片，大多數美國人還是不買帳。當然，沙國也不領情，瞌睡喬訪問當天，沙爾曼王儲親自接機，歡迎阿聯酋和伊拉克代表團到吉達開峰會，而只派地方省長迎接老拜登，可謂擺了美國一道。另外，雖然老拜登在與王儲沙爾曼會談時提及了卡舒吉案件，認為沙國應對此負責，而沙爾曼馬上反唇相譏，說美軍在伊拉克曾經虐囚，幾天前還放任以色列公開擊斃一名阿拉伯女記者，美國也犯同樣的錯誤，一個耳光立即賞回來。

另外，年邁的瞌睡喬在公開記者會上再度失語，說：應該敬佩美軍多年來在中東的自私（可能是想說無私）行為，令全場譁然。另外他還信口開河，說為了鞏固美沙的友好，決定把紅海入口處兩個極具戰略意義的小島，由埃及轉贈沙國。這就更離譜了，美國又不是聯合國，怎麼能隨隨便便命令其他國家讓渡領土主權呢？這完全是失智的胡言亂語了，搞得大家莫名其妙。最後在吉達高峰會議結束後，美國與海灣國家簽署的聯合公報中，既不承諾石油增產，也沒有按美國的意思聯合遜尼派穆斯林國家聯合對抗伊朗 ，亦完全不提及對抗中俄，老拜登這次乞求之旅，可以說是一事無成。

老拜登在這次訪問中東，力圖拉以色列和沙烏地、阿聯酋結盟以打壓伊朗，說美國不能把中東的真空留給中俄，中國外長王毅隔天馬上反唇相譏：中東不是誰家的後院，中東是中東人的中東。言下之意就是說：請尊重中東國家的自主權。而沙國外交大臣朱貝爾事後被西方媒體採訪時也特意表明，為了世界的繁榮，沙國希望與包括美、中、俄在內的任何國家做朋友，完全無視老拜登的要求。

其實從拜登執政後，就一改川普的風格，企圖施展他的外交特長，一會兒是成立印太框架，一會兒是五眼聯盟，一會兒是邀請東協國家首腦到華盛頓聽他訓話，可以說是嘴炮震天，喧囂不已。但是有一個關鍵的要害是，美國沒有錢，拉盟友做大哥，但是要小弟們自己掏腰包去挑釁中俄伊朗，自己好坐收漁利。您說，天下哪有這等美事呢？老拜登的智囊團犯的最大的錯誤，就是他們以為別人都缺心眼兒，聽他吆喝就衝上去鬧事，但現實是除了歐洲那幾個弱智的政治領袖，其他中東、東南亞、印度等國都明白得很，根本不為所動，這些中小國家的領袖們都笑瞇瞇的答應拜登的囑託，然後就沒有然後了，大家都看清楚了，美國已經日薄西山、江河日下了，現在是能不能最後再吃她一口肉的機會，至於自備乾糧當馬前卒替美國效命，拜登可能真是想多了。

總之，老拜登在全世界的嬉笑調侃中，灰溜溜的完成他的中東之旅，其結果用一句歇後語來形容，就是「光著屁股推磨，轉著圈兒丟人」。老拜登的跌跌撞撞、自作聰明，令美國在全世界面前顏面盡失。