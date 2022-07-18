芝城兇手父親 也應負刑責

美國民眾似乎已經走出新冠病毒的陰霾和習以為常的通膨，興高采烈慶祝一年一度的國慶；旅遊、聚餐、遊行 、煙火等諸多活動。

在震耳的煙火及爆竹聲中，在芝加哥 Highland Park觀賞國慶遊行的民眾，卻是聽到令人膽寒的連發槍聲，一個22歲的兇手居高臨下向群衆開了至少70槍，傷害了45人，導致其中7人喪生。民眾爭相逃命，死傷者一一倒下的血腥場面，發生在歡度美國建國246周年，令人不勝唏噓。死者已矣，希望傷者盡速復原。

目前資料顯示兇手有暴力傾向、曾想輕生、行動怪異，揚言殺死所有人。他崇拜刺殺甘迺迪的兇手以及傳播仇恨的川普。除了有不良紀錄外，他收集的18把各式刀子也被警方搜出。據某一媒體報導，他的父親居然幫助助他合法購得高火力、用來大屠殺的槍枝。

美國目前有十幾州設立控槍的Red Flag Law，紅旗法是法院可以沒收有問題擁槍者的槍枝，但未明文規定是否提審父母，如果不舉報其有問題的擁槍子女，如果導致命案發生。22歲的芝加哥兇手為已有前科的成年人，他的父親深知他有嚴重問題，仍然助他購槍，遑論舉報，令人匪夷所思。

目前白宮已下半旗，副總統賀錦麗赴芝城 哀悼，這是一個可以預期的老套、無補於事之舉。今年已有300宗四人或是以上受害者的大槍擊案，今後這種凶殺案隨時隨地都可能發生。每次凶案事後不斷的警方簡報、譴責兇手暴行、民眾獻花哀悼、家屬悲慟逾恆的景象一再重演，美國民眾以及政府官員要觀看多少次才能甦醒過來、不再麻木；或是仍然對這種大型凶殺案的防範束手無策或無動於衷。

「控槍限槍人人有責」筆者認為不舉報持槍傷人兇手的親屬也不例外，建議紅旗法案在全國各地都應立即實施，同時加入：不論兇手成年與否，如果仍住在父母家裏，法官應該將不及時舉報、甚至幫助兇手獲得槍枝的父母或是親屬一起列為被告，對凶殺案負責。父母縱容問題子女導致無辜民眾受害，於法不容，這種悲劇絕對不能一再重演。兩黨應有共識去推動以及修改紅旗法，以芝城兇手的父親為例，父子皆應對受害者負刑責。