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美光放話：晶片法案沒過 可能外包亞洲代工廠

印州購物中心爆槍案3死 1攜槍居民擊斃槍手

台灣論文門2.0

馬云九／台北市

上梁不正下梁歪，

上行下效意智堅；

英文拼錯中文歪，

官官相護奈我何。

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七七抗日戰爭 國軍有備而發

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