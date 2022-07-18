七七抗日戰爭 國軍有備而發

1937年蔣中正軍事委員長在江西廬山集訓團長以上重要幹部。有一天，集合訓話後派出吉星文等人列隊出發，回北平歸部。當時全體國軍學員雀躍興奮不已，也很羨慕吉星文，因為大家知道他這一去中日即將開打。

果然，7月7日盧溝橋軍事衝突後中國29路軍堅不退讓，7月17日蔣委員長發表廬山抗戰宣言，中日第二次戰爭於焉全面開始。

七七抗日前的西安事變，導源於當時民心急欲全力抗日，並不完全贊同蔣委員長「攘外必先安內」的剿滅共產黨 部隊做法，故有張學良等人發動事變捕蔣監禁的作為。那時候，基於「只有蔣才有足夠的威望領導全中國、抵抗日軍、防止日軍坐大而威脅蘇俄」的考量，俄共中央下令中共 方面設法釋蔣。由於被捕後蔣的就義心意已決，因此喝斥所有說客，不理任何人。曾任黃埔軍校政治部主任的周恩來，深知蔣此時必定思念家人，遂以「令公子在蘇俄有消息」做開場白。見蔣果然不動傾聽，周乃敘述蔣經國 已經結婚以及在俄國的生活情形，然後再提及希望蔣能領導國共共同抗日的建議。

西安事變後蔣中正回到南京國民政府，當時全國抗日之心沸騰，年輕學子尤為激憤，擁蔣的情緒亦到達高潮。

因此，有些敘述認為七七事變純屬突發意外，蔣委員長從無準備抗日之心，廬山集訓的史實證明這些敘述並不正確。