洛士丙冷案 反映中美關係死結

1885年9月2日美國懷俄明（Wyoming）州甜水郡的洛士丙冷（Rock Spring）礦場，28名華人 礦工被殺，78棟住屋被焚毀，損失約15萬元，其後華工營地連續八次被白人襲殺。另有估計本事件造成約40至50名華工喪命，美國史書記載為「洛士丙冷屠殺案」（Spring Massacre)。

據了解，這些華人礦工是在美國白人廢棄金礦場，以最原始方法，拾取金沙；白人挖掘完了，認為沒有經濟價值，但剩餘的礦渣也不允許華人撿取。19世紀末，美國社會流行一句成語，Chinaman's Chance「中國人沒有機會」，這種「不給中國人機會」排華觀點，是美國社會根深蒂固的對華人的價值觀。於是，1882年至1943年美國政府實施了61年，禁限華人移民 美國的「排華法案」。美國是移民國家，竟頒行「禁止某種族入境」的移民法案，真是史無前例。

「籌辦夷務始末」記載清政府交涉經過；由於美方反應不積極；李鴻章以直隸總督身分，致六封電報給駐美公使鄭藻如，促其與美方談判。粵督張之洞則放話：「華工在美備受暴民劫殺欺凌，粵民有攻擊美商之意圖」。美國政府為保護在華美商，終於賠款二筆：14萬7748美元，及27萬6619美元。（當時一美元相當2017年的26美元）。

這是美國國會在1882年通過「排華法案」（Chinese Exclusion Act）之後，爆發的華入與當地人的暴力衝突事件。「洛士丙冷案」後，掀起美國社會強烈排華風潮；原訂「排華法案」以十年為期。然而到1888年9月13日國會再通過：「在美資產少於1000元華人，離境後禁止返回美國」。三星期後，再通過「Scott Act」將兩萬多名返鄉探親華工取銷再入境資格。1892年國會通過「Geary Act」，將限禁華人入境法案，效期延長十年。在此「排華法案」限制下，祇有華人：外交人員、教師、學生、商人及遊客五類人士，准許入境美國。

1943年12月17日，美國政府因中美同盟國抗日關係，正式撤銷實施61年的「排華法案」。1940年美國華人人口為7萬7504人，到2000年增長超過200萬人。

「排華法案」只是一個代表性排華法案；例如，在買賣土地，與白種人通婚，在法庭上辯護權利，在加州 都有明文規定：華人在法律上等於當年的「黑種人」，是違法行為。到1949年華人始可與白種人結婚。加州參議員於1906年在演說中定義：「華人是『沒有神經動物』Animal Without Nervous (system）」，能在極冷極熱地區生存，如果允許進入美國，有神經的白人將無生存空間。

美國社會排華有根深蒂固的歷史淵源。「洛士丙冷案」給我們教訓是：

第一、當前中美貿易談判，很可能激發中國大陸及美國社會全面「反美反華情緒」，蛻變成「種族文化」對抗。

第二、「洛士丙冷案」是在張之洞放話「報復」之後結案。中美兩國貿易談判，也在「加稅」和「反制」行動下拖延下去。

第三、美國慣用國內立法，來壓制對手。在19世紀，制定史無前例的種族性排華法案，美國是「移民國家」不是「民族國家」，以「種族」為條件限制新移民，是非常出格的事。以極嚴厲手段，禁限華人入境。如今以「台灣關係法」及「台灣保障法」對中國施壓。這兩項「種族性」及「分而治之」的手段，不能有效解決問題，只會激化中美關係。

第四、美國社會排華，是根深蒂固的社會價值觀，一旦再由政客掀起，必是風起雲湧，勢不可擋；這是中美雙方負責的官員們，必須接受的遊戲規則。在短期之內不可能改變。