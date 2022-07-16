羅蘭岡搶劫案的深層分析

就在幾天前的7月9號，羅蘭岡發生一起極為惡劣的搶劫案，兩個瘦高健壯的蒙面黑人 突然襲擊了一對買菜的華人 夫妻，將丈夫按在地上用手槍柄砸得他頭骨破裂，鮮血四濺，然後搶走價值6萬美金的勞力士手表。事發的過程被路人拍了視頻並傳播到網上並廣為流傳。一時間華人社區輿情譁然、人人自危，都怕外出被毆打搶劫。對此，筆者也想做一個較為深入的剖析，探究社區的安全問題。

首先，從心底裡說，筆者認為這是美國近年來「黑命貴」運動的事之必然。近30年來，筆者眼見著黑人群體為了今天的合法搶劫權已經翻江倒海，連續打砸搶燒不知多少次了。他們總是盯著警察 執法和法院判決，哪怕發現有一點點過度，就集體出動，大肆破壞和搶劫無辜商家。今天蒙面明火執仗，明天扒下黑絲襪就選舉他們中意的政客，自然是那些日後對罪犯輕拿輕放的「好」政客了。

同時，黑人們還懷揣兩把利刃，那就是種族歧視和200年前曾為奴，一旦民眾忍無可忍要處罰他們，他們就高舉種族歧視這面大旗強烈反擊。終於，在2020年的5月底，事情發展到了極致，佛洛伊德這位惡行累累、毫無人性，曾經拿槍頂著孕婦的頭行搶的的社會渣滓，被警察過度執法而死，但死後葬禮的棺材上竟被民主黨蓋上了美國國旗，這就是向天下昭示，在美國行搶是光榮的，死後榮耀等身，而其家屬更是一夜暴富，成了正義的化身。請問，從此後誰還敢輕易的追究搶劫犯呢？警察們也是因此多次被羞辱，被判刑，誰還敢認真執法呢？所以說，從佛洛伊德棺材上蓋國旗那一刻起，美國，尤其是紐約州和加州，世間的黑白就被顛倒了，道義和良知就被排入下水道，警察面對黑人搶匪時就已經有了原罪，他們不敢也再不能插手了。

第二，大家千萬不要認為在美國法律是神聖的，是維護社會公平正義的利器。如果誰還抱有這種心態，就說明此人未開化，涉世不深。其實法律隨時可更改，正義隨時可以被踩在腳下。大家要理解法官、政客也是人，他們也有妻兒老小，如果他們剛正不阿、堅守原則，那麼被他們懲罰的罪犯們出獄後是會無限報復的，會實施各種陰毒手段，法官政客們是惹不起他們的；相反，中產階級尤其是華人中產大多溫良恭儉讓，受到不公待遇也會隱忍，不會因判罰不公而憤然報復的。

因而從人性的角度上推論，真實的社會中政客和法官們一定會某種程度照顧罪犯，欺壓良善，因為這樣做他們自己最安全，利益也最大化。君不見，這幾十年來加州法律已逐漸在救助搶劫犯，首先是搶劫950元以下是輕罪，不必入獄；還有0美元罪犯假釋，抓住了罪犯很快又釋放；因各種原因房客可以不繳納房租長期白住，等等等等。總之讓罪犯們快活，一轉臉他們及其親屬就會把票投過來，這才是政客的命門，至於道義良知，當然是隨風而逝。

總之，研讀歷史後我們就會知道，堅守道義原則維護社會公平是要得罪人的，所以只要想競選公職，政客一定會四方收買、八面玲瓏，不會為一起搶劫案去觸碰政治正確的底線，去招惹黑人兄弟。因此羅蘭岡搶劫案大概率會不了了之，我們華人要想在美國生存，就一定要讀懂社會，成立自己的保安隊、法律顧問團，以暴制暴，才是我們唯一的生存之道。相對來說真正敢於得罪犯罪分子，懲惡揚善獎勤罰懶的，恐怕得是中國政府，因為他們不需要搶劫犯們的選票。