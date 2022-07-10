社會充滿戾氣 美國國慶悲歌

今年的獨立日是美國246歲生日。1776年7月4日，美國開國先驅們簽署了《獨立宣言》。撫今追昔，每個人都在沉思：「現在是一個最好的年代，還是一個最壞的年代？」

以我個人來說，從移民美國七年的實踐來看，前四年（2015年到2019年），我崇尚的「自由之思想，獨立之精神」，儘量擺脫前半生為物、為權所奴役的束縛的「美國夢」，已經基本實現。我很感恩，從而能常以美國第35任總統約翰甘迺迪的名言「不要問國家可以為你做什麼，你應該要問自己可以為國家做什麼」來鞭策自己。

而後三年從2020年開始，就像王二小過年，一年不如一年，直到2022年跌入了谷底。美國社會嚴重分裂，社會動盪、族裔對立，美國基本價值遭到攻擊愈演愈烈。總部位於瑞典斯德哥爾摩的「國際民主及選舉協助研究所」，近日公布「2021全球民主現況」報告，首度將美國列為民主倒退國家。近幾年的國慶民調 ：「以美為傲者」降至47%，創下了新低。特別是今年芝加哥國慶遊行 ，竟然有暴徒在樓頂開槍，無差別式屠殺。

總的來說，美國GDP世界第一，美國外債世界第一；美國軍費世界第一，美國發動入侵他國戰爭和顛覆活動世界第一；美國私人擁槍世界第一，美國國內因槍擊 死亡世界第一（1968以來，共有150萬人死於槍擊）；美國利用金融霸權，濫發貨幣世界第一，變相劫取世界人民財富世界第一（2008年以來，每年增印美元600億美元，剪世界各國人民「羊毛」，人均12美元）；美國的「自由度」世界第一，藏汙納垢世界第一（據不完全統計，目前逃亡在美國的世界各國的貪賄罪犯丶黑社會分子總計達280萬之多）凡此種種，不一而足。

時值國慶，回顧往事，驚見美國正在加速崩塌。長此以往，美國將國將不國，瞻望前程，令人不寒而慄！一是美國以超強的國力和無敵的科技實力，卻無法防治與控制新冠疫情。僅占全球4.5%的人口，竟占有全球20%的病歿人數。據美國國家廣播公司（NBC）近日報導，美國新冠死亡人數已過「百萬里程碑」。

二是謀殺、槍擊等暴力犯罪問題愈演愈烈。CDC統計顯示，槍枝已經超越車禍成了兒童青少年死亡主因第一名。2020年，全美因槍枝死亡的人數創下新高，達到4萬5222人。當中19歲以下死亡人數就比2019年增長了29.5%。

三是美國的物價加速上漲，民不聊生。美國消費者物價指數(CPI)上漲6.8%，達到1982年6月以來的最高水準。食品同比漲6.1%，房租11月上揚0.4%，能源年漲33.3%，幾乎通膨率5倍。除了美國1/4企業早已入不敷出，成為殭屍企業外，其他企業卻競相抬漲產品價格，政府加印鈔票，讓全國舉債。

四是美國政黨之癌無藥可救，造成分裂成兩個美國的惡果，美式民主正在向死亡之路狂奔。自從川普選上總統後，已將美國政治推至癱瘓的程度，一切遊戲規則都變了。原來的美國，政治是一門妥協的藝術，底線是自己活，也讓別人活。現在變為政治上贏者通吃的決鬥。原來的美國，黨爭有規則，有底線，打的是有限戰；現在打的是超限戰。原來的美國，憲法權威高於一切，一切重大問題最終成為了法律問題，而現在是文鬥失敗搞武鬥，左右兩股勢力拉鋸，就連最高法院24日終結近50年來對墮胎權的憲法保障，引發全美示威潮，已連續兩日上街遊行，美國將陷入四分五裂而崩潰。最新民調竟有71%選民認為國家方向錯誤。

這些僵局眼前看都無解，美國社會的混亂將進一步加劇。美國社會近年充滿戾氣，美國族群分裂、勢不兩立，已經成了美國社會之癌，沒有治癒解藥，更是撕裂美國社會的元兇。要是美國開國元勳看到這一切，一定會痛苦和失望！

但從國家層面上來說，我對政治不會抱有太大的期許，但我對整個人類的未來都是樂觀的。一個國家是由一個個具體的人構成的，美國擁有眾多具有創新能力的人，能夠獨立思考的人，能夠不計利害為這片土地付出的人，能夠捍衛自己憲法權利的人，能夠知道世界並不完美但仍不言放棄的人。國家擁有這樣的頭腦和靈魂，一定會創造出一個新時代！