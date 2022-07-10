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全力支援烏克蘭 打到俄2次解體

鍾聞 

俄侵烏戰只打了四個月，就出現歐、美、英相繼轉變，厭戰情緒，加上割地求和。6月27日G7領袖與澤倫斯基一場兩小時視訊峰會，會後發表「繼續提供財務、人道、軍事、外交支援，不論多久都與烏克蘭站在一起」。主持峰會的德國總理蕭茲說：「我們要做出艱難的決定，繼續施壓普亭，戰爭必須結束。」

堅決打下去，不是一件容易的決定。兩小時持續爭論，與會者才做出「艱難的決定」。是真心實意不論多久都與烏克蘭站在一起嗎？才打了四個月就疲勞厭戰了，再打四個月，能堅持挺下去嗎？再打四個月，又如何？能打到普亭下台，俄國二次瓦解嗎？未來在考驗G7。長期過慣和平生活，使人忘了戰爭。

一年前的北約峰會，大家已經找不到敵人了，北約無事可做了，可以解散了。普亭四個月前開砲，才驚醒了北約，挽救了北約，更有瑞典、芬蘭申請加入，德國增加軍費，從GDP1.5%增到2%。

今天，烏克蘭願承擔所有生命損失，慷慨犧牲，代表全體反法西斯、反紅色敵人，戰到最後，絕不割讓一寸領土。G7承擔所有軍火、物資，不打倒侵略者投降、打到普亭下台、打到俄國二次瓦解，絕不甘休，無論再四個月，再一年，或更長。

人們忘了羅斯福總統曾經援助蘇共史達林1萬5000架飛機、7000門大砲，花費1萬5000億美元。現在美國還未援助烏克蘭一架飛機呢。美國援烏到現在為止，不過相當於羅斯福援史達林的3%，史達林二戰後不過兩年就翻臉了，封鎖柏林，要封死美軍。

如果美國和北約不能阻止普亭占領烏克蘭，歐洲將有大麻煩；在亞洲，習近平將以普亭為榜樣，大膽入侵台灣。 世界秩序將被他們破壞，一個以共產主義而非民主原則建立的新秩序將不可避免。今天澤倫斯基堅決地反對侵略，反對俄羅斯到底，我們怎麼能不支持到底？讓澤倫斯基把普亭拖死，拖到俄羅斯的第二次解體吧。

普亭 烏克蘭 北約

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