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俄烏戰爭告一段落 是談判良機

蘇定遠(紐約州)

俄烏戰爭之發生，到現在已有100多天了。全球武器排序，烏克蘭第22名，俄國第2。第22的烏克蘭，是不可能打敗排名第2的俄羅斯。天道更是「小不勝大、弱不抵強」，這是人人皆知的事實。澤倫斯基不是不知，但在俄軍入侵烏克蘭之初，他既然明知此道，為何還是以兵戎相見？筆者總覺得他最初便作了錯誤的選擇。

俄烏事件是一項因果事件。原因是：俄國與北約間唯一緩衝區的烏克蘭，要投入北約的懷抱。此事惹起了普亭的慌恐與憤怒。結果是，普亭為防米已成粥，便先下手為強，派兵進入了烏克蘭。所以，這一事件並非一個複雜事件。只要糾正了原因，相應的結果，便會自動改正。

老子曾經告訴我們：「天下之至柔，馳騁天下之至堅 ; 柔能克剛，弱能勝強」。在俄烏事件中，烏軍是弱者，不利於戰爭，故應設謀而屈俄軍。澤倫斯基在俄軍進入烏國之初，應立刻下令軍中，不得抵抗(不啟戰端)。然後發表聲明，不加入北約，並表示友善俄國。來消除俄軍入侵的藉口。俄軍沒有了入侵的藉口，便沒有理由繼續停留在烏國。這一作法(柔能克剛)，應能滿足普亭的要求，同時也為普亭設下了唯一的退路。普亭除撤軍之外，將無別路可走。如不接受，便會遭到全世界人們的唾罵，聲望嚇嚇的普亭是當不起的。

如此作法，在事件之初，澤倫斯基可能被國人罵為「喪權辱國」。事件結束之後，國人便會看到，烏克蘭未傷一兵一卒，未毀一草一木。總統的空口白話，便能屈退俄軍，必會讚頌澤倫斯基的大智大勇。不幸，澤倫斯基卻不此之圖，而要以弱抵強，興兵對抗，這便是澤倫斯基的一次失策。

俄軍進入烏國之前，普亭預謀將是速戰速決。在戰爭伊始，俄軍便以優勢軍力，希望一舉拿下基輔，卻遇到烏軍頑強的抵抗。此後，烏軍由於北約的大量援助，士兵的悍強勇敢，以及俄軍不斷地戰術失誤，打了月餘，打成了膠著狀態。澤倫斯基如果頭腦清醒的話，應該知道此時便是和談停戰的最好時機，因為烏克蘭在終會敗北的情況下，交戰中一時的勝利便是在談判桌上話語權最大的時候。停戰愈早，弱方的犧牲愈小。當時，澤倫斯基可能還認為，自己前途樂觀，而不利於和談。這恐是他第二次的失策。

戰爭的消耗巨大，烏軍每天要發射5000多枚砲彈，花費不貲。如果自己不能生產武器，全靠他人援助，這仗是打不久的。荷蘭為了援烏，武器庫存已空；美國庫存也已減半。此外，通貨膨漲及俄烏戰爭，導致了油價高漲，食物短缺。各國的升斗小民，都漸感到生活窘迫，對戰爭漸生厭惡。這個時候，便是一個戰爭的轉捩點，也是一個談判的好時機。

俄軍改變戰術，聚集兵力改攻烏東及烏南。在火力懸殊下，俄軍續有展獲，烏軍節節敗退。俄軍至今已完全占領了烏東的北頓內茨克，還在步步擴展占領土地。

如今，戰爭打了四個月，俄烏雙方都已疲憊不堪，尤其烏軍，沒有外援已難作戰了。歐盟似已看到，利用烏克蘭拖跨俄國的希望日漸式微，目標已難達成。故在此轉捩點，歐盟首領已在作終戰準備，甚至有人已做好了「肢解」烏克蘭的計畫。

此時此刻，筆者希望澤倫斯基把權力掌握在自己手裡，拿出無威不懼的精神，敢於承擔巨大犧牲的勇氣，提出合理的和平條件，直接向普亭要求談判。戰爭終會結束，何時結束、如何結束，請諸君拭目以待了。

澤倫斯基 烏克蘭 普亭

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