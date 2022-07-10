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香港已浴火往生

已矣齋(舊金山)

中共總書記習近平6月30日抵達香港，主持香港回歸中國大陸25周年及新特首李家超任職儀式。習說，「香港在過去一段時間戰勝了一次次的嚴峻考驗和風險挑戰，現已是浴火重生，呈現出蓬勃生機」。

香港的確是「浴火」了，但它實際上已經「往生」。

香港本來是一個自由繁榮的社會，中共只要遵守承諾保持資本主義制度50年不變，港人就可民生樂利、平安幸福。但點燃全港的「反送中」遭到嚴厲鎮壓之後，原本自由的香港如今被中共政權嚴控於手。

香港現在實質上已經是「一國一制」，因為按照「中英聯合聲明」和「基本法」，香港應維持原來的制度50年不變。但中共竟公然背棄國際承諾，引發港人持續數月的百萬人上街抗議，中共因而推遲立法機關選舉，同時用盡所有行政資源把民主派候選人篩除殆盡，並且通過港版國安法對民主人士濫施抓捕及判刑。

香港曾是大陸地區唯一享有自由的土地，但現在中共公然把香港變成一個獨裁政權的內陸省份。所謂香港「浴火重生」這一說辭根本就是站在中共立場，由其領導人所吐露出來的踐踏民主的欺世發言。

在普世價值深植內心的世界公民及國際社會的立場來看，如今的香港在中共對自由民主嚴厲鎮壓的「浴火」之後非但沒有重生，原本香港的自由民主社會實際上明顯已經「往生」。

香港 中共 反送中

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