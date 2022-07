婦女墮胎權利被最高法院推翻

今年六月24日聯邦最高法院推翻1973年的「羅訴韋德」(Roe v. Wade)的案例。當年最高院 以7比2宣判婦女有墮胎 的權利。今年則以6比3否決當年的判決。否決中的3票來自前總統川普提名的保守派法官。這判決馬上引起全國各地支持墮胎團體的示威反對,加州 洛杉磯更持續幾天。有些地方,支持和反對兩派互相對駡,差點演出全武行。

一般來說,宗教人士,尤其是基督教及天主教都反對墮胎。因為人們不能奪走人類的生命,生命是上帝給予的。佛教雖戒殺生,但並沒有看見信徒積極出來,響應最高院這次的新判決。

很多婦女都支持墮胎的權利。著名女星沙朗史東(Sharon Stone)就說自己一生墮胎九次。但也有不少婦女團體反對墮胎,如Americans United for Life就是第一個全國反墮胎團體,她們支持生命(Pro-Life)。而支持墮胎的則是支持選擇(Pro-Choice)。她們強調可以決定自己胎兒生命的取捨。

一般來說,民主黨支持墮胎。因為民主黨重視弱勢團體,如少數族裔及婦女等的自主權。總統拜登就強力批評最高院反墮胎的決定。他說這決定是悲劇性的錯誤(Tragic Error)。共和黨則是歡聲四起。一些紅州(共和黨控制)的州,如德州(Texas),佛州(Florida)等,馬上有嚴格的反墮胎法案。德州全面禁止墮胎。反觀全國最藍的加州,州長紐森還答應給予墮胎所需的醫療費用。一些大企業如亞馬遜(Amazon),優步(Uber)等則答應給付墮胎所需要的交通費用(Travel expenses)。正如AT and T的創始人亞歷山大貝利(Alexander Bell)說的名言,當一扇門關閉時,另一扇門就會開起來(when one door closes,another door will open)。全國想要墮胎的婦女總算見到了曙光。

事實上,想要墮胎還有口服藥物,如處方藥mifepristone及misoprostol在20年前已經由食藥署(FDA)批准了。效果如流産一樣。但必須在懷孕前10周服用。即使用手術流産,最好不超過24周。愈晩,母親愈有危險。英國規定最晚是18周。

墮胎的中心議題是胎兒也是生命,所以墮胎就是殺死一個人,這是謀殺(murder)。然而甚麼時候,胎兒(fetus)才是一個真正的生命體?有些人認為有了心臟的跳動,就有生命。胎兒在第七周時就有個正常四房的心臟。然而如果沒有腦可以存活嗎?腦在第九周才成型。事實上,當精子和卵子結合時,可算是一個新生命的開始。

另外的爭議是,如果婦女懷孕是因為亂倫(incest)或強姦(rape)的結果。一旦懷孕,難道受害婦女沒有權力把因此産生的胎兒打掉嗎。那些義正辭嚴的護生(pro-life)人士,卻依舊不以為然。如果強迫這些可憐的婦女把嬰兒生出來,是不是造成第二次傷害?墮胎還有其他原因,比如發現胎兒有先天疾病,生下來無法存活,或者需要巨大的經濟負擔來養育孩子一輩子。所以一竿子,把墮胎妖魔化是不公平的。所以婦女選擇墮胎有很多原因,有些是外人設想不到的。應該考慮的是墮胎對孕婦的健康安危,這就是醫師的責任。

所以墮胎是一個醫學醫療問題。然而除了宗教團體關心,政治也深深介入,現在司法最高機構也要插一腳。所以全國最大的醫療機構American Medical Association(AMA)表示出極大的憂慮(concern)。它聲明,最高院推翻Roe v. Wade的裁決是干涉醫師病人的關係(interfere physician patient relationships),危險的侵入醫療行為(dangerous intrusion of practice of medicine),及可能把照顧病人犯罪化(potentially criminalizing medical care)。毫無疑問廣泛醫界對最高院的這個裁決是不滿意的。