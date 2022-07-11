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婦女墮胎權利被最高法院推翻

張勝雄／亞凱迪亞

今年六月24日聯邦最高法院推翻1973年的「羅訴韋德」（Roe v. Wade）的案例。當年最高院以7比2宣判婦女有墮胎的權利。今年則以6比3否決當年的判決。否決中的3票來自前總統川普提名的保守派法官。這判決馬上引起全國各地支持墮胎團體的示威反對，加州洛杉磯更持續幾天。有些地方，支持和反對兩派互相對駡，差點演出全武行。

一般來說，宗教人士，尤其是基督教及天主教都反對墮胎。因為人們不能奪走人類的生命，生命是上帝給予的。佛教雖戒殺生，但並沒有看見信徒積極出來，響應最高院這次的新判決。

很多婦女都支持墮胎的權利。著名女星沙朗史東（Sharon Stone）就說自己一生墮胎九次。但也有不少婦女團體反對墮胎，如Americans United for Life就是第一個全國反墮胎團體，她們支持生命（Pro-Life）。而支持墮胎的則是支持選擇（Pro-Choice）。她們強調可以決定自己胎兒生命的取捨。

一般來說，民主黨支持墮胎。因為民主黨重視弱勢團體，如少數族裔及婦女等的自主權。總統拜登就強力批評最高院反墮胎的決定。他說這決定是悲劇性的錯誤（Tragic Error）。共和黨則是歡聲四起。一些紅州（共和黨控制）的州，如德州（Texas），佛州（Florida）等，馬上有嚴格的反墮胎法案。德州全面禁止墮胎。反觀全國最藍的加州，州長紐森還答應給予墮胎所需的醫療費用。一些大企業如亞馬遜（Amazon），優步（Uber）等則答應給付墮胎所需要的交通費用（Travel expenses）。正如AT and T的創始人亞歷山大貝利（Alexander Bell）說的名言，當一扇門關閉時，另一扇門就會開起來（when one door closes，another door will open）。全國想要墮胎的婦女總算見到了曙光。

事實上，想要墮胎還有口服藥物，如處方藥mifepristone及misoprostol在20年前已經由食藥署（FDA）批准了。效果如流産一樣。但必須在懷孕前10周服用。即使用手術流産，最好不超過24周。愈晩，母親愈有危險。英國規定最晚是18周。

墮胎的中心議題是胎兒也是生命，所以墮胎就是殺死一個人，這是謀殺（murder）。然而甚麼時候，胎兒（fetus）才是一個真正的生命體？有些人認為有了心臟的跳動，就有生命。胎兒在第七周時就有個正常四房的心臟。然而如果沒有腦可以存活嗎？腦在第九周才成型。事實上，當精子和卵子結合時，可算是一個新生命的開始。

另外的爭議是，如果婦女懷孕是因為亂倫（incest）或強姦（rape）的結果。一旦懷孕，難道受害婦女沒有權力把因此産生的胎兒打掉嗎。那些義正辭嚴的護生（pro-life）人士，卻依舊不以為然。如果強迫這些可憐的婦女把嬰兒生出來，是不是造成第二次傷害？墮胎還有其他原因，比如發現胎兒有先天疾病，生下來無法存活，或者需要巨大的經濟負擔來養育孩子一輩子。所以一竿子，把墮胎妖魔化是不公平的。所以婦女選擇墮胎有很多原因，有些是外人設想不到的。應該考慮的是墮胎對孕婦的健康安危，這就是醫師的責任。

所以墮胎是一個醫學醫療問題。然而除了宗教團體關心，政治也深深介入，現在司法最高機構也要插一腳。所以全國最大的醫療機構American Medical Association（AMA）表示出極大的憂慮（concern）。它聲明，最高院推翻Roe v. Wade的裁決是干涉醫師病人的關係（interfere physician patient relationships），危險的侵入醫療行為（dangerous intrusion of practice of medicine），及可能把照顧病人犯罪化（potentially criminalizing medical care）。毫無疑問廣泛醫界對最高院的這個裁決是不滿意的。

墮胎 高院 加州

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