林鄭政府應給珍寶海鮮舫一條生路

疫情襲港兩年多，全靠遊客為生的香港 珍寶海鮮舫全無收入，沒法負擔昂貴的保養費，加上牌照到期，按目前海鮮舫情況如不投入龎大資金維修，難以符合牌照要求，續牌無望，免費送舫又沒有投資者感興趣。在商言商，既然可以走灰色地帶，拖到公海當海洋垃圾令其葬身千米深海底，不失為一個一了百了的做法。

果然在南海水域，海鮮舫第一個浮艙破損入水，全船傾覆海面，順理成章把其他七個浮艙打破，船身自會沉到海底。

港府有個活化港島的計劃，花公帑50億港元去挽救香港海洋公園，本來還包括招商承辦海鮮舫在內，可能提供條件引不起商人興趣，無人問津。特首只想救海洋公園，卻不願撥款救海鮮舫。

香港是個深受國際遊客歡迎的旅遊城市，優良海港，夜景世界聞名，中西文化交集，既是現代化的都會，又有豐厚中華文化傳統色彩，確實很迷人，如果保留海鮮舫，肯定給香港旅遊業加分。

珍寶海鮮舫建築獨特，船高四層，地方寬闊，富東方色彩，裝飾得古色古香，散發中華文化的魅力。夜色中，燈光璀燦，本身就是一個極具吸引力的旅遊景點。

政府當時為何不考慮將海鮮舫變身為一綜合娛樂文化中心，可以內設一間香港海事博物館 ，記錄百年來如何由一個荒涼小漁村變成世界著名的城市。談到歷史，當然也包括英國人的智慧，中國的包容和政治遠見，還有香港人的勤奮，資料非常豐富。博物館還應附設一個表演廳，由專業演員重現紅線女「眧君出塞」的故事；有班音樂好手演出「雨打芭蕉」廣東音樂。還要有間粵菜舘，介紹粵式飲食文化，有點心和海鮮還有阿一鮑魚。

香港原先有個香港旅遊協會，向國際推廣香港旅遊，搞得有聲有色。現在政府有旅遊專員和旅遊局之設，只要有決心和合適的政策，管理一個像樣的珍寶海鮮舫絕非難事。

林鄭在任時做了件有利香港的事，就是建立故宮文化展覧館，事後她還自誇籌建計劃前走訪北京 直到批准，事前保密到「滴水不漏」。這個香港人不會反對的項目為何林鄭做得如此鬼竄鼠竄，由此可以推測到她獨有的心態。讓珍寶海鮮舫自暴自棄，看到林鄭並不珍惜香港自身瑰寶的思維缺陷，心中只有一國沒有兩制。

給珍寶海鮮舫一條活路本來是不難之事，所費亦不會多，為什麼定要逼它翻轉在西沙海面，最後淪為千米深海底的沉船？