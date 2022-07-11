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歐媒踢爆Uber 洩密文件曝「勾結馬克宏等各國政要」

解讀北約峰會宣告的「戰略概念」

楊老爹／紐約

政治學家大衛伊斯頓David Easton對政治定義，政治現象是權威性價值分配（Politics is an Authoritative Allocation of Values for a Society.)。這是西方人廣泛接受的定義。簡言之，任何社會的「最高政治權威中心」設定的「價值觀」（行為好壞的標準）全體社會成員都該遵從。若不遵從甚至搞破壞，或蓄意系統性破壞，就是社會公敵。

2022年6月29日，北約馬德里峰會出台新「戰略概念」宣言；首次提及中國，強調中國對北約價值觀、利益和安全造成挑戰，並對中國國防建設、經濟政策、技術發展等網域多加指責，同時表示要保持對華建設性接觸。峰會還首次邀請日本南韓等亞太國家領導人參加。

讀者用大衛伊斯頓政治學「定義」就能看明白；歐美和日韓在此次北約峰會說些什麼。美歐拉著日本、南韓，將中俄定義為：「系統性挑戰」美歐國家，二戰後70多年，建立的「全球價值觀」，是全世界的公敵。與俄羅斯已經撕破臉，加以金融和貿易制裁。但仍願和中國保持建設性接觸（維持經貿關係）。

這就是北約峰會戰略概念。英國外交大臣在會後補充說明：中國要從俄烏戰爭中吸取教訓，不搞武統。若搞武統，美歐日韓會一起軍援台灣搞個持久戰拖垮中國。

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