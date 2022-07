解讀北約峰會宣告的「戰略概念」

政治學家大衛伊斯頓David Easton對政治定義,政治現象是權威性價值分配(Politics is an Authoritative Allocation of Values for a Society.)。這是西方人廣泛接受的定義。簡言之,任何社會的「最高政治權威中心」設定的「價值觀」(行為好壞的標準)全體社會成員都該遵從。若不遵從甚至搞破壞,或蓄意系統性破壞,就是社會公敵。

2022年6月29日,北約 馬德里峰會出台新「戰略概念」宣言;首次提及中國,強調中國對北約價值觀、利益和安全造成挑戰,並對中國國防建設、經濟政策、技術發展等網域多加指責,同時表示要保持對華建設性接觸。峰會還首次邀請日本 、南韓 等亞太國家領導人參加。

讀者用大衛伊斯頓政治學「定義」就能看明白;歐美和日韓在此次北約峰會說些什麼。美歐拉著日本、南韓,將中俄定義為:「系統性挑戰」美歐國家,二戰後70多年,建立的「全球價值觀」,是全世界的公敵。與俄羅斯已經撕破臉,加以金融和貿易制裁。但仍願和中國保持建設性接觸(維持經貿關係)。

這就是北約峰會戰略概念。英國外交大臣在會後補充說明:中國要從俄烏戰爭中吸取教訓,不搞武統。若搞武統,美歐日韓會一起軍援台灣搞個持久戰拖垮中國。