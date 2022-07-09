美國最高法院與權責不符之議題

今年6月24日，聯邦最高法院以5：4推翻1973年保障婦女墮胎 權的判例，引起全國甚至全世界的關注。其中本屆的最高法院的組成，保守派和自由派陣營是6：3。其中保守派中有三位大法官 由前總統川普任命。川普四年任期中，他的富貴命讓他有機會扭轉過去近50年來這項保障婦女自身的權益，它被推翻後引發社會恐慌。

CBS News/GovPoll民調顯示50%對37%，是美國民眾反對和同意的比率。如果只算婦女票則有67%反對最高院推翻舊例。換句話說十位女性有七位反對。假設婦女能撐半邊天，九位大法官如何能霸凌三分之二婦女身體自主權？

墮胎保障權被推翻後，得勢的最高法院保守派大法官將會把握機會。其目標將會是接踵而至的如墮胎藥物管制，同性婚姻、槍枝管制、氣候變遷、及一些紅州政府可預測將會放棄「政教分離原則」等等。

最近，由於反抗勢力的憤怒情緒洶湧，彈劾下架不適任大法官應聲而起。眾議院紐約民主黨議員科特茲（Alexandra Ocasio Cortez）首先點火，特別點名三位保守派大法官：Gorsuch，Kavanaugh 和Clarence Thomas。前兩位是他們在任命聽證會上不實撒謊隱瞞反對墮胎議題之立場，Thomas則是他不迴避渉嫌國會暴動事件。（特別的是他的夫人Ginni Thomas，利用特權企圖要脅一些搖擺州地方官員竄改選票。）

美國標榜自己是世界上最自由民主的國家。三權分立和行政總統的任期制度限制人性的貪婪本能。但是總有一些為了繼續留戀權力的政客，無所不用其極地扭曲事實來達到目的。前者有尼克森，眼前則川普，其狂大非為的行徑在目前國會眾院的歷史性聽證會上，暴露出其真相確令人目瞪口呆難以置信，其實這些現象在世界各個角落，過去至現在皆是習以為常的在上演。

美國三權分立，行政和立法部門諸公（婆），皆因其任期有其固定期限，或有任期次數限制。這種非常週到的設計概念，其實是隱藏著無比的高深奧妙。更加上其附帶條件的是要「競選出線」。因為要競選，所以就要為了向選民爭取選票。權力和責任相扣，做不好，就換個人來做，天經地義。

回到美國的司法體系，由地方法院，州高等法院、聯邦巡迴法院或聯邦最高法院，其法官皆由州長或總統提名 任命或民選當選就任。最高法院的大法官則只能由總統提名，經參議院聽證審查投票通過任命。一但被任命則是終身制，除非因年紀退休，或喪失能力或自然死亡則安穩其大位。就是這一特點，所以被提名者往往為了通過聽證程序，大放厥詞隱瞞著其內心意識，不讓别人知道甚至故意誤導別人的認知。目前這兩位Gorsuch，Kavanaugh大法官就是如此。因此目前就是有人提出他們在過去的任命宣誓聽證上，以欺騙手法糊弄議員，今天露出其真面目在這次投票上摔鍋，因此而考慮將對這兩位大法官提出彈劾議案。

最高法院這種權責不符的設計理念在目前的多變世紀中，已不符合真正民意和民主的脈動，大有改進的空間。兩位哈佛法學教授N Bowie & D Renan發表於The Atlantic文章（6月8日2022年）指出：最高法院不該擁有如此大的權力。美國歷來，被彈劾而成功下架的大法官沒有一人。如此看來，如果希冀下回再翻轉類似這種墮胎案例大概至少再等50年吧！