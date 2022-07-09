中美貿易戰 美方輸得夠慘

就在7月1日，中國三家大型航空公司聯合做了一個重大官宣，將斥資372億美金從法國為主的空中巴士公司（AIR BUS）購買292架空中巴士A320NEO新飛機。消息一出，美國波音痛心疾首，哀嚎震天，發文抱怨中美地緣政治嚴重影響了波音的飛機銷售，50年的老客戶轉頭離去，真讓人情何以堪啊。其實，這筆交易等於是對四年來的中美貿易戰 敲響了喪鐘，標誌著美方已輸得露出底褲，難以為繼了。以下就是筆者的推論。

當初2018年3月中美貿易戰剛剛開打時，中方的習近平總書記就提醒過前任總統川普 ，中美兩國合則兩利，鬥則俱損，希望美方認清形勢，不要做損人不利己的事情。但川普老頭不信啊，還是傾全力以一搏，發動了關稅 戰、科技戰、輿論戰等等，力圖畢其功於一役，徹底打垮中國。2021年初拜登政府上台後為了美國的國家利益，幾乎原封不動的繼續執行川普的遏華措施，並拉幫結派各種造謠使壞。四年過去了，結果怎麼樣呢？據中美兩國的官方統計，2021年中國對世界各國的貿易順差是6764億美元，而對美的貿易順差是驚人的8591億美元！捅破天了。去年中國的粗鋼、水泥、棉花、微型電腦、手機和汽車等220多項產品的產量也是世界第一；而美國這邊呢，貿易戰造成了幾百萬工作機會的流失，給美國企業共造成1.75萬億美元的經濟損失，而每個家庭每年要為川普增加的關稅多付1300美元。美國提高的關稅部分92%都是由美國廠家和家庭支付的。這就是中美四年貿易戰的結果，面對美國的各種打壓和污衊，中國照樣賺錢賺得盆滿缽滿，而美國則是通膨高起，廣大人民怨聲載道。手裡有糧，心裡不慌，如今，這空中巴士的歷史最大訂單等於是給中美貿易戰，敲響了競技場最後一圈賽跑的鈴聲，又好似一記重擊，讓美國這個大塊頭第一次倒在拳繩邊上讀秒了。

其實，在空巴大訂單公布的前兩天，中國政府就做了一個音量不高的提醒，宣布對美國進口中國的部分產品關稅保持不變。什麼意思？就是明確告訴美國貿易談判代表戴琦，別再幻想著到中國來談對等降低關稅了，一記口水吐到她臉上，您唾面自乾吧。筆者以為老拜登一上台就任命戴琦，背後的真實意圖是，為了降低通膨，戴琦最好為民主黨政府做個犧牲，無論與中方談判與否，都趕緊找個台階自己宣布，單方面降低進口川普時期增加的中國產品關稅，讓美國老百姓享受點好處，民主黨今年底的期中選舉好歹有個政績啊，沒想到戴琦不識相，就是堅持非要與中方對談後同時降低關稅，擺明了不背黑鍋，堅持了一年，眼下就被財政部長葉倫和中國兩面鄙視，還讓老拜登的惠民方案無法實施，真是裡外不是人。

總之，中美貿易戰打了四年，中國一直在反省自身、查找不足，科技攻堅、拓寬財源；而美國則把重點放在如何給中方製造謊言，設置障礙，所以兩相比較，結果自然一目了然。從歷史和人性的深層去分析，筆者則認為中國一直堅守人類社會的基本道義原則，獎勤罰懶；而美國則墨守陳規200年前制定的體制，沒有想到與時俱進，而且投票民主體系有一個絕大的缺陷就是政客要想盡辦法討好選民、溺愛選民，最終結果就是民眾越來越好吃懶做，吃福利群體日漸龐大，企業主被政客擠壓的難以立足必然遠走他鄉，最終美國逐漸喪失了曾經引以為傲的製造業，在日用商品上漸漸仰人鼻息，如此這般國力走弱就是一定的。美國的政治精英們，是時候重新反省自己的社會分配體系問題了。