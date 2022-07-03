若面對槍擊現場 該如何應變

近日紐約州、加州 、德州分別發生重大槍擊 案，再度震驚了美國社會。槍枝問題、仇恨犯罪 一直是美國社會上的不定時炸彈，很難預知下一個槍擊案的時間、地點、及嚴重性。這社會毒瘤，已成了美國「特產」，沉澱在美國的歷史、文化中，要治癒，要根治，難上加難。

身為住在美國的小市民，很無奈，也很無力，但至少可以預想未期（Expect the Unexpected），並積極地為意外作準備（Prepare for the Worst），試想其境，試著演習、演練，如果自己身臨其境，我該怎麼做？

面對槍擊現場，應立即選擇保護自己生命的最佳方式。FBI的專家早已建議出有效的三步驟：跑離（RUN）、躲藏（HIDE）、戰鬥（FIGHT）。

一、跑離，如果有機會跑離現場，盡最大的可能遠離持槍者、遠離危險區。

二、躲藏，如果在封閉的室內（超市、教堂、學校等），不幸無法跑離，也要盡速盡量躲藏，默默地躲在儲藏室、房間內、廁所、閣樓，甚至桌子下、椅子後。多數的槍擊事故會在10至15分鐘內結束，所以在執法人員抵達現場之前，若能有效地躲過這關鍵的15分鐘，安全的機率大增。

三、戰鬥，如果無法跑離、隱藏時，就要反擊。主動反擊也要運用智慧，見機行事，觀勢而行，謀而後動。在大多數情況下，射手開槍是隨機射殺，無差別地選擇受害者。適時善用身旁可獲取物品（筆、尺、木棍、椅子、糖果、皮包、皮帶、棒棍、石頭、滅火器等）當作武器，向射手投擲，可能干擾射手，令其分心、失去行動能力；如若適當，「詐死」是情急之下的偽裝，也是一種求生方式；若是近距離時，善用自己身體的部位（膝蓋、拳頭、手肘、牙齒等）當作武器，也是必要的防護與攻擊中。在南加州槍擊的新聞上說到：「在換彈夾的空檔，張牧師迅速拿起一張椅子砸向兇手，然後幾位弟兄蜂擁而上，將兇手壓制在地上。」張牧師伺機而動、待時而舉、迅捷而發，就是適當、正確的做法，避免了更多的傷亡。

在槍枝問題、仇恨犯罪仍無解的時候，槍擊案成了日日的提心吊膽，我們要在心理上、身體素質上時時「武裝」起自己：跑離、躲藏、戰鬥。