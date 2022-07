若面對槍擊現場 該如何應變

近日紐約州、加州 、德州分別發生重大槍擊 案,再度震驚了美國社會。槍枝問題、仇恨犯罪 一直是美國社會上的不定時炸彈,很難預知下一個槍擊案的時間、地點、及嚴重性。這社會毒瘤,已成了美國「特產」,沉澱在美國的歷史、文化中,要治癒,要根治,難上加難。

身為住在美國的小市民,很無奈,也很無力,但至少可以預想未期(Expect the Unexpected),並積極地為意外作準備(Prepare for the Worst),試想其境,試著演習、演練,如果自己身臨其境,我該怎麼做?

面對槍擊現場,應立即選擇保護自己生命的最佳方式。FBI的專家早已建議出有效的三步驟:跑離(RUN)、躲藏(HIDE)、戰鬥(FIGHT)。

一、跑離,如果有機會跑離現場,盡最大的可能遠離持槍者、遠離危險區。

二、躲藏,如果在封閉的室內(超市、教堂、學校等),不幸無法跑離,也要盡速盡量躲藏,默默地躲在儲藏室、房間內、廁所、閣樓,甚至桌子下、椅子後。多數的槍擊事故會在10至15分鐘內結束,所以在執法人員抵達現場之前,若能有效地躲過這關鍵的15分鐘,安全的機率大增。

三、戰鬥,如果無法跑離、隱藏時,就要反擊。主動反擊也要運用智慧,見機行事,觀勢而行,謀而後動。在大多數情況下,射手開槍是隨機射殺,無差別地選擇受害者。適時善用身旁可獲取物品(筆、尺、木棍、椅子、糖果、皮包、皮帶、棒棍、石頭、滅火器等)當作武器,向射手投擲,可能干擾射手,令其分心、失去行動能力;如若適當,「詐死」是情急之下的偽裝,也是一種求生方式;若是近距離時,善用自己身體的部位(膝蓋、拳頭、手肘、牙齒等)當作武器,也是必要的防護與攻擊中。在南加州槍擊的新聞上說到:「在換彈夾的空檔,張牧師迅速拿起一張椅子砸向兇手,然後幾位弟兄蜂擁而上,將兇手壓制在地上。」張牧師伺機而動、待時而舉、迅捷而發,就是適當、正確的做法,避免了更多的傷亡。

在槍枝問題、仇恨犯罪仍無解的時候,槍擊案成了日日的提心吊膽,我們要在心理上、身體素質上時時「武裝」起自己:跑離、躲藏、戰鬥。