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老拜登缺乏領導力 美國加速下墜

關山／天普市

拜登入主白宮才一年多，已經把美國徹底搞砸，通膨高漲、海外戰事連連，而且在國際會議上也頻頻遭世界各國領袖嘲諷。依筆者看，瞌睡喬的這種失敗的執政表現與源於他的人格特質，想討好大眾而又缺乏決斷力。

首先最糟糕的表現是國內的經濟方面。從他一上台不久，財政部長葉倫就警告說通貨膨漲要來了，但是他下不了決心，讓新任命的談判代表戴琦去與中國糾纏，試圖體面的雙方同時降關稅，這本身就是低情商的表現。看官您想想，貿易戰、科技戰是拜登的前任川普以突然襲擊的方式單方面發動的，直到拜登接手，美國官方基本還是繼承了前任的所有懲罰措施，而且對外宣傳，基本還是造謠誣衊中國，並結盟多個小兄弟試圖孤立中國，以此種種，把中國政府和人民都深深地得罪了，現在還有什麼可能性去與中國協商同降關稅，甚至居高臨下的驕傲姿態要求中國購買大量的美國國債，中國人民怎麼可以容忍。

同時老拜登居然還在幻想著去和自己打壓、制裁多年的伊朗和委內瑞拉在能源方面合作，希望他們增加石油產能，以助自己渡過難關。這種極端的利己主義和無底線的惡霸行為，怎麼會博得中方以及其他被霸凌國家的信任和同情，結果自然可想而知。這一切都顯得拜登根本是認知缺失、進退失據，像個病急亂投醫的莽漢一樣，狼奔豕突，被世人恥笑。

第二點是關於俄烏戰爭。美國積極挑動烏克蘭挑釁俄國引爆了俄烏大戰，美國的戰略目標很明確，就是借助烏克蘭嚴重的消耗俄羅斯，以便日後再次肢解這個大國。但是戰事開打四個月了，美國自己卻不情願的在積極投入，一會兒是130億美元，一會兒是400億大款項，日前頓巴斯戰事吃緊，拜登又緊急批撥了八億，如此等等。這種操作本身就是自相矛盾，如果為了消耗俄羅斯，自己就不要花，哪怕是半毛錢，就讓烏克蘭變成阿富汗那樣慢慢耗；要不就乾脆自己直接下場子肉搏，動員全國力量血拚，正反取一頭。而美國的操作很模糊，一邊明確表示美軍絕不加入戰爭，這不符合美國的國家利益，一邊又在大學和報紙上公開招募援烏的志願軍人，連退休中將都派進去並且被活捉了，真是大丟臉面。美國一方面說支援烏克蘭武備，但卻標明輸送的火箭彈發射器不能發射遠程導彈，以免打到俄羅斯本土，合著就是援助烏克蘭讓烏軍在自家領土活活挨打，這算什麼邏輯呢？

綜上所述，老拜登由於在阿富汗撤軍時瞻前顧後，處理得極其拖泥帶水，造成了重大人員傷亡，在全世界面前讓塔利班把臉打得啪啪響，所以經此一役，他再也不敢做明快的選擇了，國內通膨高起，他也不敢決絕的徹底去除中國的高關稅，而是任憑戴琦和財長葉倫來回吵架；軍援烏克蘭也是模模糊糊，不停的添油耗費美國財力，但還不敢下狠心大手筆正式宣戰，就這麼不明不白的拖著，甚至暗示烏克蘭割地求和算了，如此在國家大計上猶豫不決、左三右四的原地打轉，最終美國必將走上一條衰敗的不歸路，因為老拜登的人格特質就是如此，對社會、人性和道義、原則沒有深刻的理解，一切行動都看民調，所以心中對國家的發展沒有長遠規畫，做什麼都下不了決心。

拜登 烏克蘭 俄羅斯

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