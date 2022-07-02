回歸25年 歷任特首 林鄭最傷港人心

林鄭上任之初，擺出一副親民面孔，一改上屆梁振英漠視民意態度，宣布新政府會接納民意，彼此加強溝通 ，實現香港 大和解。民主黨黨慶，林鄭親臨會埸慶賀，坐上首席，私人樂助3萬港元作為抽獎之用。

但林鄭獨斷獨行的施政作風不久便逐漸表露出來。她委託香港大學社會經濟系教授起草一份福利政革報告，教授團隊經過幾個月研究報告提出後，因不合林鄭心意被棄用。林鄭另又動用全港地產及房屋事務的專家、學者組成建屋專責小組提出了一個解決住屋難全面建屋計畫，也一下就被林鄭推翻，取而代之的是林鄭自己構建的「明日大嶼」夢想式的計畫，單研究費就要天文數字，10年後才開工填海取地，這個天方夜譚計畫怎能解決市民住房燃眉之急。

最要命的是林鄭提出那個送中逃犯的條例，她藉香港一位青年人在台灣殺死女友後逃回香港案例，要訂立將在港逃犯送回犯案地點條例。鑑於「銅鑼灣書局」因出版不合習大人口味，國安越境來港抓捕書局老闆和職員。又有在四季酒店高級公寓擄走中國投資大戶蕭建華一例。林鄭的送中逃犯條例引起港人恐懼，深恐隨時有被撈回大陸的可能，人身安全受不到應有法治社會應有的保障，紛紛提出強烈反對。林鄭不理百萬港人上街遊行 抗議，照樣要求立法會立例，亳無收回之意，因而社會秩序大亂，發生群眾搗毀地鐵 、破壞交通設施和衝擊立法會大樓一連串暴力事件。

林鄭面對社會撕裂引致人心浮盪均視而不見，堅拒撤銷條例，反而以更強硬手段鎮壓示威群眾，不與港人對話，毫不退讓。導致後來香港被引入國安法，成立國安處，逮捕大批民主派人士及青年學生，經過國安法庭審理，均處以重罰刑。警察又封閉異見報刊及社團，限制集會遊行。又因修改選舉條例，民主派全被扼殺被拒立法會外，香港七十年以來創建民主法治社會基石一舖清袋。據中國駐英國大使在一次記者會中説：中央從未有提出過送中條例。言外之意是指林鄭自己搞出來的。

香港掀起回歸後最嚴重的移民潮，一走就是30萬人，包括許多中產及精英人士的家庭。

香港失掉團結互助勇闖難關的獅子山精神，最後連滿載港人集體回憶的珍寶海鮮舫，也因沒有了停泊地，又不獲批續期牌照而要遷往外地，政府何不考慮保留海鮮舫改建為一間附設粵式傳統茶樓的海事博物館，去記錄香港由漁村蛻變成璀燦明珠的里程，對世界遊客應有吸引力，還可以和西九故宮文物館互相輝映（據新聞報導，珍寶海鮮舫運往東南亞途中遇風浪沉沒西沙千米深海中，港人只能在追憶中尋找她的蹤影，相逢能在夢中）。

林鄭離任在即，落台前頻頻接受傳媒採訪，提及她的送中逃犯條例，她拒絕為此向港人道歉。

香港人眼涙在心裡流，林鄭她不想去知道嗎？