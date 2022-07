論潘斯是否為國會抗暴亂英雄

「There will be a day when Donald Trump is gone, but your dishonor will remain.」這是共和黨 資深眾議員Liz Cheney在6月9日對同黨捧川議員的警示。目前衆院對1月6日暴亂的調查仍在進行,川普 試圖推翻選舉及鼓勵暴動的證據確鑿,如Cheney所說,川普終將銷聲匿跡,而仍然護短的共和黨議員及政客則將會遺臭萬年。

國會需要前副總統潘斯檢驗選舉人票去確定拜登 是否合法當選。在事前川普已經威脅潘斯去推翻選舉結果,也居然不反對川粉暴民對潘斯施以吊刑,如果後者不順從其意!在1月6日的議會仍有不少捧川的共和黨議員,直到暴徒侵入國會大肆破壞威脅到自身安全,這些川粉議員才回心轉意,不再堅持與川普同路認為選舉不公。

不是危言聳聽,暴徒侵入國會後的第一件事就是搜尋眾院議長波洛西以及潘斯,對兩位的肢體傷害可以預期。在密西根州的川粉暴徒曾計畫以暴力綁架其州長Gretchen Whitmer為一實例!1月6日當天潘斯已下決定在國會公正驗票,在暴動時不願離開,直到保安人員強制及時疏散。潘斯不顧自身安危去認證選舉結果是否為英雄?左派及右派人士對此爭論不休。

一些左派人士認為潘斯目前不願出庭作證為「懦夫」,極右派則認為他不願護主為「叛徒」。潘斯可謂是「左右皆不逢源」。可幸的是,仍然有人能夠看淸事實,認為他在1月6日的作為具英雄典範。

潘斯是否為英雄並不重要,他能臨危受命維護憲法值得稱讚!至少,他不會成為如Cheney所言會遺臭萬年,成為捧川的共和黨政客之一員。

「Give credit when credit is due!」筆者認為:不論何人,有功勞就應該褒揚,潘斯在1月6日比照良心、超越黨派、不顧安危及政治前途,使合法當選的拜登能順利上任為不爭的事實。在此試問:一味「為反而反」造成黨派兩極化的參眾議員及政客可否敞開心胸、排除黨派分別,給在1月6日紛亂中驗票成功、促使一切迅速恢復正常的潘斯點一個讚?