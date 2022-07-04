期待紅樓夢英文版歌劇在洛杉磯登場

受好友賴聲川老師及丁乃竺夫婦邀請，有幸到舊金山 觀賞San Francisco opera house 年度大歌劇 Dream of the Red Chamber 英文版歌劇「紅樓夢」演出！

提到紅樓夢，中國四大古典小說名著之一，故事就從女媧補天時所剩下的一塊石頭講起，因此又名《石頭記》，指的正是賈寶玉！而整齣戲就從這裡揭開了序幕⋯⋯。

想到六年前我也曾經專程到舊金山Opera house看過首演的紅樓夢，當時看完覺得非常感動！紅樓夢能在舊金山的知名歌劇院演出，除了華人 全力支持，主流媒體和各族裔也給予極高的評價！六年後再度應邀重演，這次表演比起六年前更為精彩成熟，無論是燈光、舞台設計、服裝、劇情，還有歌劇演員們專業的唱功，寶玉激昂豪邁的歌聲猶在耳邊迴盪，黛玉宛如夜鶯般的嗓音給大家帶來無限想像的空間，讓觀眾在他們的愛情和歌聲裡情緒跟著波動，久久不能自己！

今年的紅樓夢在演出後佳評如潮，編劇黃哲倫(David Henry Hwang)，作典家Bright Sheng盛宗亮，production Designer服裝設計Tim Yip葉錦添，還有享譽國際的劇場大師Stan Lai賴聲川導演，我稱之為「兩岸、三地、四強」他們聯手各顯神通，一齣優質的歌劇就這麼誕生了！

看完這麼好的一齣劇，獨樂樂不如眾樂樂，我非常希望在不久的將來，有機會能在華人密集的洛杉磯，看到紅樓夢精彩絕倫的英文歌劇演出！