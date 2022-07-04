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受台志願兵援烏感召 多國士兵：若中國攻台「台灣見」

凡事都可經過談判 得到你所想要

張勝雄／亞凱廸亞

這本赫伯柯恩（Herb Cohen）寫的書「You can negotiate anything to get what you want」，曾連續九個月列紐約時報第一暢銷書，銷售達100萬本。

柯恩先生認為世界上任何事情都可以經過談判解決。比如任何買賣，討價還價，就是標準的買方和賣方的談判。買方要儘量便宜，但賣方儘量要維持髙價以求較多的利潤。最後在雙方都滿意的價錢下，生意才可成交。

談判有三種重要的因素。就是力量（power），時間（time）和信息（information）。

力量常常是可以創造的。就是把沒有變成有。柯恩說，我們都有意想不到的力量 （you have more power sources at your finger tips than you realize）。比如買東西、貨比三家，找物超所值的店，就是應用競爭（competition）的力量。我們常常相信印刷出來的信息，不相信道聽塗說，這就是合法性（legitimacy）的力量。

願意冒險（risk taking）也是一種力量。比如賭博，如果不把錢放在賭桌上，怎能贏錢？所謂no gut no gain，放膽去做，必有可能得。台語的「撩下去」，就是幹下去的意思，有點冒險。但是要成功，就要不管三七二十一的衝。有專業知識（expertises）的人，就是有力量的人。比如在買賣討價還價中，靠自己的專業知識指出商品的缺陷，賣方自然會自動降價。賣方如果是名牌，自然可以獅子大開口。這就是為什麼山寨品會流行的原因，因為它有名牌（identifications）的魅力。

談判成功的第二個條件是時間（time）。James Walker有句名言：如果在談判沒結束前抵達，就不算遲到（as long as you get there before it's over, you're never too late。）如果談判雙方在規定時間內，不能完成目的，有時可考慮延長時間，來達到妥協。然而如果談判一方沒有在既定時間內，完成必須的準備工作，就會讓對方取得有利的地位，甚至讓自己喪失談判的資格。每個人都必須在規定時間內交出報稅表，如果遲報，就必須繳罰款；如果參加考試，遲到會進不了考場，這些都表示時間的重要性。

談判成功的第三個條件是信息（information）。1974年，尼克森總統（Richard Nixon）因水門案（Watergate scandal）被彈劾時。起初民調是92%反對，然而當人們得到更多的信息後，反對的降到80%，後來更降到60%，最後尼克森不得不自動辭職。民主政治，候選人要靠各種媒體宣傳個人的政治理念。這就是讓選民更了解候選人的信息。

談判時，有時會用另種方式傳遞信息，就是暗示（cue）。它有說的（verbal cue），或者做的（behavior cue）。雙6關語就是一種語言暗號。比手畫腳就是動作暗號。歹徒常用手在脖子一揮，就是表示把敵人幹掉。

三國時代，諸葛亮在城門上彈琴，就是傳遞假信息給攻城的司馬懿，城裡有重兵埋伏，請君入甕。（其實城內完全沒有士兵）。結果司馬將軍被諸葛亮的鎭定騙了，不敢攻城，而且馬上退兵。有時要達到效果，必須給對方假消息。空城計就是標準的例子。現代資訊豐富，傳播更是一日千里，假消息無所不在。必須有效利用各種真假資訊取得談判的優勢。

談判的方式（style），非常重要。在電影「教父」(Godfather）片中，馬龍白蘭度（Marlon Brando)飾演的黑手黨首領Don Corleone說：不要生氣，不可恐嚇，要講理（Never get angry. Never make a threat. Reason with people.)。他就是以這種統治方式，贏得衆多黑手黨徒的遵從。

蘇聯式（Soviet style）的協商，卻是不計代價，我方一定要贏。這是戰鬥民族的特性。但是最好的談判結果是雙方皆贏。雙贏win win就是柯恩在1963年創造的名言。

在談判桌上，有時說點笑話，或故做笑容，會把緊張氣氛降低，有利雙方心情。最好在開始時，就建立起互信（building trust)。要得到對方的承諾（commitment）有時要施點手段。先上車，後補票；木已成舟，都是標準例子。談判時，要了解，進而管控對方不同的觀點（managing opposition）。把對方的要求纳入協調最終的結論，才能達到雙贏，或甚至多贏的效果。

一般來說，對方的階級愈高，談判愈容易取得結果。因為主管（boss）說話才算數。鍥而不捨（persistence）、說服力（persuasion）及態度（attitude）等個人品格，有助於談判成功。

只要雙方同意，任何時間及地點，都可談判。當然要營造很好的氣氛。比如追求女朋友，才會成功。

現在資訊發達，用電話，各種視訊都可談判。談判後，最好寫個同意書，避免口說無憑。

柯恩靠著上述原則，方式及他三寸不爛之舌，全球到處演說。所有談判必須努力取得雙贏，才能成功。變成他的商標。

紐約時報 稅表 民調

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