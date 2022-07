凡事都可經過談判 得到你所想要

這本赫伯柯恩(Herb Cohen)寫的書「You can negotiate anything to get what you want」,曾連續九個月列紐約時報 第一暢銷書,銷售達100萬本。

柯恩先生認為世界上任何事情都可以經過談判解決。比如任何買賣,討價還價,就是標準的買方和賣方的談判。買方要儘量便宜,但賣方儘量要維持髙價以求較多的利潤。最後在雙方都滿意的價錢下,生意才可成交。

談判有三種重要的因素。就是力量(power),時間(time)和信息(information)。

力量常常是可以創造的。就是把沒有變成有。柯恩說,我們都有意想不到的力量 (you have more power sources at your finger tips than you realize)。比如買東西、貨比三家,找物超所值的店,就是應用競爭(competition)的力量。我們常常相信印刷出來的信息,不相信道聽塗說,這就是合法性(legitimacy)的力量。

願意冒險(risk taking)也是一種力量。比如賭博,如果不把錢放在賭桌上,怎能贏錢?所謂no gut no gain,放膽去做,必有可能得。台語的「撩下去」,就是幹下去的意思,有點冒險。但是要成功,就要不管三七二十一的衝。有專業知識(expertises)的人,就是有力量的人。比如在買賣討價還價中,靠自己的專業知識指出商品的缺陷,賣方自然會自動降價。賣方如果是名牌,自然可以獅子大開口。這就是為什麼山寨品會流行的原因,因為它有名牌(identifications)的魅力。

談判成功的第二個條件是時間(time)。James Walker有句名言:如果在談判沒結束前抵達,就不算遲到(as long as you get there before it's over, you're never too late。)如果談判雙方在規定時間內,不能完成目的,有時可考慮延長時間,來達到妥協。然而如果談判一方沒有在既定時間內,完成必須的準備工作,就會讓對方取得有利的地位,甚至讓自己喪失談判的資格。每個人都必須在規定時間內交出報稅表 ,如果遲報,就必須繳罰款;如果參加考試,遲到會進不了考場,這些都表示時間的重要性。

談判成功的第三個條件是信息(information)。1974年,尼克森總統(Richard Nixon)因水門案(Watergate scandal)被彈劾時。起初民調 是92%反對,然而當人們得到更多的信息後,反對的降到80%,後來更降到60%,最後尼克森不得不自動辭職。民主政治,候選人要靠各種媒體宣傳個人的政治理念。這就是讓選民更了解候選人的信息。

談判時,有時會用另種方式傳遞信息,就是暗示(cue)。它有說的(verbal cue),或者做的(behavior cue)。雙6關語就是一種語言暗號。比手畫腳就是動作暗號。歹徒常用手在脖子一揮,就是表示把敵人幹掉。

三國時代,諸葛亮在城門上彈琴,就是傳遞假信息給攻城的司馬懿,城裡有重兵埋伏,請君入甕。(其實城內完全沒有士兵)。結果司馬將軍被諸葛亮的鎭定騙了,不敢攻城,而且馬上退兵。有時要達到效果,必須給對方假消息。空城計就是標準的例子。現代資訊豐富,傳播更是一日千里,假消息無所不在。必須有效利用各種真假資訊取得談判的優勢。

談判的方式(style),非常重要。在電影「教父」(Godfather)片中,馬龍白蘭度(Marlon Brando)飾演的黑手黨首領Don Corleone說:不要生氣,不可恐嚇,要講理(Never get angry. Never make a threat. Reason with people.)。他就是以這種統治方式,贏得衆多黑手黨徒的遵從。

蘇聯式(Soviet style)的協商,卻是不計代價,我方一定要贏。這是戰鬥民族的特性。但是最好的談判結果是雙方皆贏。雙贏win win就是柯恩在1963年創造的名言。

在談判桌上,有時說點笑話,或故做笑容,會把緊張氣氛降低,有利雙方心情。最好在開始時,就建立起互信(building trust)。要得到對方的承諾(commitment)有時要施點手段。先上車,後補票;木已成舟,都是標準例子。談判時,要了解,進而管控對方不同的觀點(managing opposition)。把對方的要求纳入協調最終的結論,才能達到雙贏,或甚至多贏的效果。

一般來說,對方的階級愈高,談判愈容易取得結果。因為主管(boss)說話才算數。鍥而不捨(persistence)、說服力(persuasion)及態度(attitude)等個人品格,有助於談判成功。

只要雙方同意,任何時間及地點,都可談判。當然要營造很好的氣氛。比如追求女朋友,才會成功。

現在資訊發達,用電話,各種視訊都可談判。談判後,最好寫個同意書,避免口說無憑。

柯恩靠著上述原則,方式及他三寸不爛之舌,全球到處演說。所有談判必須努力取得雙贏,才能成功。變成他的商標。