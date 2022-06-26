一個中國原則我懂，然後呢？

近日美共再次展開蘇(利文)、楊(潔篪)會談，楊強調在捍衛主權領土完整上，共方立場毫不含糊、堅定不移，台灣問題事關美共關係政治基礎，處理不好將產生顛覆影響。

另在新加坡 的香格里拉會談，中共 國防部長魏鳳和措辭強硬表示如果有人膽敢把台灣分裂出去一定會不惜一戰，不惜代價，一定會打到底，這是中共不二的選擇。

中共再三強調「一個中國」原則，它的內涵不外乎「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分」。但國際社會普遍忽略了一個「最大的」重點，甚至連長期被中共徹底洗腦的中國人民也對這個重點茫然不知：如今中國的「本質」究竟是什麼？

當前的中國很明顯早就不是中華民族的傳統中國，它是一個自1949年以來被歐洲德國 人馬克思共產主義禍害至今的不幸「地區」，這個地區是由一個「外國勢力」獨裁政權冷血宰制中國人民自由意志、強力迫害廣大民眾民主呼聲的邪惡政體所統治之下的悲慘中國。

中共長久以來用「中國」兩字做外在包裝來掩蓋及淡化他們「外國勢力」歐洲政權的本質。換言之，「中國」這兩個字只是被「中共」在幕後操縱及利用的「木偶」與「傀儡」。

中國傳統儒家政治主張是「民為貴、社稷次之、君為輕」的「民本」思想，這種主張及思想比當前西方的自由民主思潮還早了約兩千年。「普世價值」的源頭實際是出自中華民族，只不過發揚光大的是歐美國家。

中共在中華大地所施行的德國人馬克思「外來」共產主義早已被公認破產，他們為求維繫政權才不得不改用資本主義「方法」去進行「改革開放」，然而依然殘酷壓制中國傳統儒家「民本思想」的政治主張。

他們不惜於1989年製造震驚全球的六四天安門廣場大屠殺，他們也不惜在新疆、西藏、香港徹底消滅「基本人權」。以此觀之，自1949年以來為禍「中國」至今的「中共」外來集團極為明顯就是一個不折不扣的「漢奸政權」。

中共既是漢奸政權，他們如何能有資格以「民族主義」去叫囂對從未統治過一分一秒的台灣「擁有主權」呢？若是這樣荒謬絕倫的主張可以成立，那麼全體中華民族豈非被中共公然拖下水，大家都變成了名副其實的可恥賣國賊？

奉勸中共在統一議題之前務必先自己「照照鏡子」、「整整衣冠」、「刮刮鬍子」、「修修顏面」，千萬不要還是一副赤裸裸的「漢奸嘴臉」，這樣子怎麼能臉不紅、氣不喘地去「號召統一」？難道中共把中華民族全都當成了大白痴？

中國的終極統一當然是全體中華民族的共同心願，但相信絕對沒有任何一位炎黃子孫甘願中國竟然是統一在一個「外國勢力」的漢奸政權之下，這個「大是大非」的前題絕對無庸置疑。