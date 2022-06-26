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G7領袖拿普亭開玩笑 想學他打赤膊

封面故事／紐約圖書館收到逾期數十年還書 道歉紙條感人

孫中山當年說 共產主義是朋友

張世功(紐約)

國民黨章程總綱第二條寫道：「……反對共產主義……」。這幾個字在黨章中已存在了百餘年，可是，孫中山先生在當年的國民黨代表大會上說：「本黨主義中之民生主義，包含社會主義，社會主義包含共產主義，故共產黨與本黨主義不想違背，本黨黨員跨兼其黨，協助進行國民革命實無妨礙」。

他在1924年8月30日還說：「同志們說我的民生主義不是共產主義，他們不瞭解民生主義與共產主義原則上不存在任何差別，差別只在於其實現目的的方法不同。」其實，國共兩黨的信念理想都是為追求一個美好的社會，「不存在任何差別」，至今也是如此。差別只在於其實現目的的方法不同。

字典中說：「共產主義是人類社會中，人與人互相尊重包容團結，協作，內解矛盾，人與自然和諧共生，共同生存發展的思想與智慧。人們的精神境界極大提高，物質財富極大豐富，各盡所能，按需分配」。這美好的社會遠景為什麼要反對？

中共在大陸利用一黨執政的高效率，在改革開放的40年，使其經濟騰飛巨大，人民的生活水準達到世界一流，並在逐步完善中式民主制度。大陸早已放棄意識形態之爭，擁抱資本主義，與世界所有國家友好相處。在兩岸人民都要求和平友好的聲浪中，國民黨章程還保留著「反對共產主義」，現在的國民黨領導還在強調「對抗共產主義」，糾纏於文字概念，是不是違背孫中山先生遺教？影響兩岸和平往來？

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