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戲劇化…意外懷孕的羅訴韋德案原告 後來竟為錢反墮胎

唐山打人事件

黃晶萍／聖伯納汀諾

 唐山打人大事件，驚動全國人民，彷彿回到解放前，光天化日耍流氓，全國人民都憤慨，惡霸行為如獸禽，要揪出幕後黑手，還社會一個太平，要嚴懲犯罪分子，保護善良的人民。

上一則

在法院尋求公平的難處

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