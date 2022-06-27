槍擊降半旗 不如控槍加責任險實際

黑色的5月接著6月槍聲不斷，美國槍擊 真的怵目驚心，水牛城超市屠殺、台灣長老教會屠殺槍擊、德州小學班級屠殺接二連三，槍，槍， 槍，多少傷亡是假藉憲法第二修正案擁槍之名濫殺無辜。政客們事後的慰問，降半旗有什麼意思？

世界的通膨、戰爭及疫情都已經讓生活變調，政客還忙著搞墮胎議題。如果墮胎是對上帝賦予生命的謀殺，我們把一切榮耀歸給上帝，那麼槍擊事件應該也是在上帝的計畫中的一部分，難道上帝是藉槍擊事件給我們啟示嗎？是不是暗示我們這些政客應該丟入歷史的灰燼？

從憲法的角度看，如果擁槍權是修正案得來的，就沒有理由不能再修正。美國大法官的判例位階等同憲法，黨同伐異時就可以推翻判例，便宜行事。擁槍權之所以被抱著不放，除了因為美國全國步槍協會（NRA）有巨大的利潤，NRA對政客的競選金援和國會的遊說，因此都喊著擁槍權是美國人神聖、不可侵犯的權利。所以政客只能用降半旗喊口號忽悠受害家屬。政客有想過受害家屬有生之年失去親人的痛嗎？既然擁槍權是國家憲法賦予，但是憲法也賦予人民有免於恐懼的自由，因此受槍擊傷害的家屬應依法向國家求償。

從保險 的角度看，政府已經沒有管理持槍者與槍枝的能力，政客除了選舉，降半旗也失能了。由保險公司介入，進行風險管理應是可以思考的方法之一。要求持槍者除了向政府登記持槍證之外，還應單獨購買百萬以上的人身責任保險，如同商業有意外責任險，房客有租賃保險，銀行貸款有貸款保險，汽車有車險，人身有健康保險；為何就是槍枝這樣的武器沒有單獨的槍枝意外險？

保險公司要根據槍的型號，攻擊性能進行分類分級保險，對擁槍者的年齡層，個資如信用不佳，精神失常，家庭暴力，犯罪前科等分類保險， 如拒保，就說明該人不具備憲法賦予擁有武器資格。我們也同意槍枝本身不會殺人，就如同汽車本身不會去撞人，且大部份的擁槍者是正常人，所以由保險公司來承保，對以營利為主的保險公司不僅是一筆可觀的收入，對受害的民眾也能求償有門不會無辜喪命且人財兩空。

據世界日報6月18日報導，加州 參議員Nancy Skinner已經提案對持槍者應該購買槍枝責任險，若正式立法，將是全美第一州為槍枝保險立法，我們積極樂觀其成。我們也相信加州一直在全美的50個州的各項立法領袖群倫，這次也必能帶動各州響應。

憲法是擁槍者的護身符，那免於恐懼的自由也是憲法賦予善良百姓的權利，我們希望國會立法由保險公司介入進行風險管理，可以減少信用不佳，精神失常，家庭暴力，犯罪前科等擁槍的機會，民眾有多一層的保障，家庭的完滿也可以保全。憲法的條文也受到尊重。這樣的作法是否能蒙上帝的喜悅，那就唯政客是問了。