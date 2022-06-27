和或戰 澤倫斯基尷尬了

俄烏大戰進行了約120天，烏克蘭 總統陷入了無比尷尬的境地。先是美國總統利用公開場合暗示澤倫斯基 趕緊結束戰爭，至於以什麼條件，美國可以不論，其原話是「讓烏克蘭人民決定自己的命運」。而北約秘書長史托騰柏格6月13日更是直接露骨地表示，烏克蘭和平可能實現，這取决於烏克蘭願意付出多少代價。這個代價，當然是指割讓領土的代價。這兩天坊間還在傳出一個消息，那就是德、法、義三國首腦將聯袂在6月底祕密訪問烏克蘭首都基輔，他們來不是打氣的，而是要求烏克蘭接受領土換和平的停火，以結束戰爭。現在的澤倫斯基可是真正被吊在爐火上烤，生不如死了。

想當初俄烏戰事剛開啟時，美國和西方是多麼氣焰滔天、豪情萬丈啊，他們一擁而上，對普亭和俄羅斯 在軍事經濟金融各領域痛下殺手，老拜登曾擲地有聲的說「烏克蘭人民一定會全力抵抗直到最後一個人。」因為他們要的，就是讓烏克蘭像阿富汗那樣拖累俄羅斯20年，搞垮俄羅斯，然後再聚攏過來瓜分最富裕的中國。

但是，隨著戰事的發展，西方驚訝的發現俄羅斯居然越打越富裕，在經歷了最初兩周陣痛後普亭迅速調整經濟策略，以盧布交換貨幣賣自己的石油天然氣，瞬間反殺了西方。現在戰爭打了三個多月，俄羅斯收支盈餘居然是450億美金，而迄今美國前後為烏克蘭已投入了約600億美金，早就已經不堪重負，而處於歐洲的北約其他國家更是叫苦連天，在4月份44國開了支援烏克蘭的誓師大會後，大家連家底都掏出來了，而現在澤倫斯基卻繼續高呼救命，要求西方迅即提供300套火箭彈發射器、1000門M-777級別的遠程榴彈砲，還有每個月50億美金給其政府和軍隊發放工資，還有地方百姓的生活物資，6000億美金的戰後恢復款項。

一句話，整個西方世界要一起養活烏克蘭，美國為首的西方聯盟忽然發現，由於俄羅斯背後站著中國、印度這些能源、小麥世界級大買家，再打20年，俄羅斯也不會趴下，而自己則眼下已經是捉襟見肘、度日如年了，再也堅持不住了，所以他們就翻臉快過翻書，要求烏克蘭速速了斷，因為金主們需要體面的下場，以後還要仰仗俄羅斯的能源和小麥呢。

如今澤倫斯基可是真作蠟了，戰場上烏克蘭軍隊頹勢明顯，馬里烏波爾已經丟了，北頓涅茨克也是少數烏軍被圍，連撤退的橋樑都被炸斷了，估計接下來丟掉的就是利希昌斯克，馬上停戰烏克蘭還能留下最後一個黑海港口敖德薩，再丟就被打成內陸國了。但是這停戰協議怎麼簽？他澤倫斯基只要按著主子的意願簽了割地停戰的條約，他就從烏克蘭民族英雄瞬間變成千古罪人了，成了出賣國土的國家叛徒，他本人就遺臭萬年了。再閉著眼接著打下去，西方的援助一定會斷掉，烏克蘭大概率會徹底失敗，甚至被肢解。也許因為他不聽話，甚至他本人都會被替代，被消失，他基本上是沒退路了。因此筆者相信澤倫斯基現在一定是急火攻心、五內俱焚。

筆者從北京來，在北京120是醫療急救電話，眼下的澤倫斯基，可是沒有120可打，如果他真簽了割地協議，或任由烏克蘭被肢解，被波蘭挖走一部分，迎接他的，大概率是萬世恥笑，甚至唾罵也不一定。這個跳樑小丑根本就沒有深厚的外交歷練，不懂國際政治，更沒有博覽群書，閱讀人性，怎麼能要求他做正確的選擇呢？他執掌烏克蘭的過程，就是讓我們草民目睹了一處戲子誤國的經典實例。