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警員之死 賈斯康難辭其咎

薛永康／托倫斯

「Cop killer could have faced more prison time」是6月17日洛杉磯時報第一版的大標題；謂若不是洛杉磯縣檢察長賈斯康把槍殺兩警員的罪犯兇手提前釋放，兩位警察仍然會活著。

6月14日兩艾爾蒙地市警員在辦案時遭到累犯 Justin Flores 槍殺，他在2011年已犯偷竊罪，在2020因運毒及非法攜帶槍械被捕，足以成為3-strikes-law 的罪犯。他是一個幫派份子加上三個罪行，據前檢察官Dmitry Gorin 說，Flores 足以在州獄內服刑32個月。

可是當洛縣檢察長賈斯康一上任後，就廢除了這「三振入獄罪」關了Flores 20天就出獄，加上緩刑兩年。 這個消遙法外的慣犯在出獄後仍犯有家暴及其它罪行，更有甚之在6月14日拔槍擊斃了兩位警員。

慶幸的是Flores已在與警方交戰時被擊斃，及時減少了一個危害公共安全的禍害。可是我們不能不追究促使兩位警員犧牲的始作俑者，也就是洛杉磯檢察長賈斯康；謂偷搶犯的贜物低於950元不需入獄，也是第47號提案的創始者，造成今日盜賊橫行，治安每況愈下的主要原因。

財物的損失也許可以補回，但是「人命關天」一去不復返。我們要為這兩位為維護治安而失去寶貴生命的警員取回公道。罷免重罪輕判的賈斯康是勢在必行，罪犯殺警的悲劇絶對不能重演。

洛杉磯 警察 家暴

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