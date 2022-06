警員之死 賈斯康難辭其咎

「Cop killer could have faced more prison time」是6月17日洛杉磯 時報第一版的大標題;謂若不是洛杉磯縣檢察長賈斯康把槍殺兩警員的罪犯兇手提前釋放,兩位警察 仍然會活著。

6月14日兩艾爾蒙地市警員在辦案時遭到累犯 Justin Flores 槍殺,他在2011年已犯偷竊罪,在2020因運毒及非法攜帶槍械被捕,足以成為3-strikes-law 的罪犯。他是一個幫派份子加上三個罪行,據前檢察官Dmitry Gorin 說,Flores 足以在州獄內服刑32個月。

可是當洛縣檢察長賈斯康一上任後,就廢除了這「三振入獄罪」關了Flores 20天就出獄,加上緩刑兩年。 這個消遙法外的慣犯在出獄後仍犯有家暴 及其它罪行,更有甚之在6月14日拔槍擊斃了兩位警員。

慶幸的是Flores已在與警方交戰時被擊斃,及時減少了一個危害公共安全的禍害。可是我們不能不追究促使兩位警員犧牲的始作俑者,也就是洛杉磯檢察長賈斯康;謂偷搶犯的贜物低於950元不需入獄,也是第47號提案的創始者,造成今日盜賊橫行,治安每況愈下的主要原因。

財物的損失也許可以補回,但是「人命關天」一去不復返。我們要為這兩位為維護治安而失去寶貴生命的警員取回公道。罷免重罪輕判的賈斯康是勢在必行,罪犯殺警的悲劇絶對不能重演。