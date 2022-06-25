在法院尋求公平的難處

如果猛一看標題，大家一定會覺得實在荒唐，國家的法院那是多麼神聖的場所，你怎麼敢信口雌黃？請大家耐心閱讀此文，以便加深對社會的認知，多少理解司法體系的苦衷了。

記得前不久中國唐山剛剛發生九名男惡徒暴打四女的案件，全國上下群情激奮、口誅筆伐，高呼著一定要嚴懲這些害群之馬。仔細一查，才知道這個黑社會團夥的首要陳繼志、劉濤早已負案累累、惡行昭彰，但是為什麼他們能長期的逍遙法外，不停的作惡人間呢？

實際上從人性的角度出發進行分析，這並不一定是唐山公安 局故意放縱惡徒，而是事出有因，公安法院系統工作人員們也有他們的說不出口的苦衷。試想，像陳繼志這種社會的渣滓，他也研究法律，每次犯案入法院，都要面對法官和警察 ，案件不大，無論入獄服刑還是勞教假釋，犯罪分子與司法人員的樑子就算是結下了。

這幫做人無道德無底線的兇惡之徒，出獄後第一件事肯定就是要報復警察和法官。罪犯們可以不費力的就查出報復對象的家庭住址和妻兒老小，他們可以瘋狂報復、殺人不眨眼，可另一方面，司法系統還得對犯罪分子講人權，講人文關懷，您說，司法體系的所有相關人員心裡是什麼滋味？他們也害怕報復呀！法官如依法嚴懲罪犯，自己家人必然遭遇報復；而在法庭上欺壓良善，則絕無後顧之憂，有正義良知的人們是不會做傷天害理的事情。

因此，在法庭上多少偏袒惡徒，輕判或提前釋放，都是司法體系最具有自保深意的操作，除非罪大惡極，直接被判個死刑或無期，一了百了、兩極操作才最安全，比如現在，陳繼志和劉濤暴行激起了全中國的民憤，警察法院再抓他們重判他們，將來當地的司法人員也不會遭受報復，他們才肯做，才敢執法。

同樣在美國，執法也怕遭報復。美國是人人擁槍，三億多人民間反倒有四億多隻槍，那是多危險啊！所以在美國人們都見面三分笑，哪裡敢隨便得罪人，瞟一眼對方不服氣，雙方就可能掏出槍來開火，瞬間喪命，所以大家都態度和藹，那都是槍在背後逼的。法院法官更是老油條、大人精，他們設立陪審團體制，有罪無罪12位街坊鄰居來定，根本不用講專業，有罪無罪，甚至量刑多寡，得罪罪犯也是三姑六大爺，您愛報復誰就儘管去，反正與法官沒有直接關係，這才是美國司法系統這麼多年來自保的秘訣。

如今，在政客選票需求，以及「黑命貴」等政治正確運動的壓力下，美國司法體系乾脆全面向兇犯狂徒下跪，制定法律全面向罪犯妥協。在加州 搶劫950元以下不會判刑入獄，最多抓住關幾天，絕大多數當場釋放；還有重刑犯零元假釋，所以犯罪分子來加州就進入了犯罪天堂一般，零元購物，明火執仗都是小意思，警察也不管；房客租房，只要住進去就開始不交房租，要驅趕他們房東打官司花大錢，耗時一年，最後還可能落得個欺壓弱勢群體的惡名，房產被充公。

總之，如果看的明白，就知道美國的政府和司法系統實際上就是撒手不管了，人民之間的矛盾你們自己慢慢耗著去吧，找政府，尋求法律幫助，實際上是很難有結果的，這樣的操作政客們推卸了責任，還解決了流浪漢的問題，讓忠厚善良的人倒霉，他們也不會鬧事，一句話維持社會平安了。您想想，政客官府都不願得罪兇惡的搶劫犯，幫他們立法周旋，他們會管你受害人或業主嗎？

總之，在一個社會獎勤罰懶，懲惡揚善是一件凶險的事情，是要得罪毫無人性的惡徒而遭不測和報復的，因此司法體系總是不由自主的壓制善良的一方，盡量不把兇徒惡棍得罪的太深，而嚴格執法，維持公平正義的代價是司法體系廣大員工的個人家庭，遭受廣泛的血腥報復的嚴重威脅，這個問題很難解決。因此我們老百姓如何在社會中獲得公平的司法保護，則還有很長的路要走。