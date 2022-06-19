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台灣雲峰飛彈攻打大陸？三困境

林宗達（台北市）

台灣立法院長游錫堃談到，他擔任行政院長時，即得知台灣發展的雲峰中程攻陸巡弋飛彈可打到北京與三峽大壩，因此中國侵台前須三思。此話一出，惹出不少爭議。游錫堃後來改口辯稱，其從新聞中得知訊息。

台灣發展雲峰飛彈是在李登輝時代，即有的阻遏中國武力犯台的重要攻擊性武器之一，且可能已經量產。儘管如此，游院長或台人若有以雲峰飛彈，讓中國會有武力犯台得不償失而後悔莫及的想法，則是過於天真而不切實際。畢竟，台灣想以雲峰飛彈攻擊北京與三峽大壩，必將面臨三大困境：

其一，無差別轟炸與攻擊之軍事行動已過時。二次大戰期間，無論軸心國或同盟國，均曾為打擊敵方之後勤補給，迫使敵對國民心士氣屈服，不顧一切大量且毫無限制地使用轟炸機對敵進行無差別轟炸，例如日本的南京大轟炸與重慶大轟炸，以及美國對日本的東京大轟炸。最著名的無差別轟炸，當屬美國在廣島與長崎投下的兩顆原子彈。

冷戰結束後，各國對採無差別轟炸或攻擊軍事行動之國家，更會給予嚴厲譴責，乃至制裁。故游錫堃所言，以雲峰飛彈攻擊北京與三峽大壩，將引起中國人民生命與財產的巨大損失，不只無法見容於國際社會，且只會讓台灣所有人為此不智之舉陪葬。

其二，雲峰飛彈越來越難突破中國海上與陸上防線之反制。目前中國的海軍有海紅旗-10與海紅旗-16等兩種防空飛彈系統；陸軍則更多，性能最佳者莫過於紅旗-16防空飛彈系統。此外，中國亦成功研發雷射與電磁炮，未來台灣想以雲峰飛彈攻擊中國，實在難如游錫堃之所願。

其三，中國的先制打擊。中國一旦對台作戰，台灣的機場、軍港與飛彈發射基地，都是解放軍火箭軍首波攻擊目標。在進行首波飛彈攻擊的同時，中國先進戰鬥機與無人攻擊機，亦會成群飛抵台灣上空，這將使台灣所有攻陸飛彈，在尚未發射前即有被摧毀之命運。

面對解放軍武器日益進步的狀況下，台灣想要以30年前李登輝時代所設定戰術，以飛彈攻擊中國，已越來越難。因此防衛台灣最好的作為，並非軍事武器，而是政治。對此，民進黨政府亦相當清楚，只是基於政治利益與軍購之金錢利益，許多政客不敢也不願對人民坦言罷了。

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