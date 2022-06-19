美國問題在禁槍 而不是控槍

美國槍擊 案频率越來越高，槍擊暴力遠超過世界上其他國家。美國人擁有約2.65億支槍，平均每位成年人擁有超過1支槍，在美國每10天竟有9天是槍擊日。截至5月26日，今年美國國内已有17348人在涉槍事件中死亡，另有1萬4401人受傷。

美國槍枝氾濫主要原因是受到憲法第二修正案「人民有權擁槍」的保護。但這條法規是遠在1791年12月15日通過的18世紀「超舊法條」，都已經快231歲高齡了，而這條古董法規，如今已被一次又一次的槍擊暴力證明了，它除了威脅及危害美國善良人民的生命安全之外，根本沒有任何好處。

法規是由「人」訂出來的，既然「人民擁槍」的禍遠大於利，為何不立即廢除？但一則是美國人在觀念上早已根深蒂固，他們認為「擁槍」是一項基本人權，因為「槍」可以有效保護自己及家人，再則是美國槍枝團體及其機構的勢力、財力龐大，甚至連很多國會議員都得看他們的臉色。

基於以上兩個因素，美國社會歷年來最多只有「控槍」而幾乎沒有「禁槍」的呼聲。 但關鍵在於只是「控槍」有用嗎？

美國聯調局1998年建立了全國犯罪背景速查系统，任何人購買槍枝都需要進行犯罪記錄和資格審查，但根據統計，所有槍擊暴力有高達95%都是由一般「正常人」所犯下，他們沒有精神疾病，而且合法擁有槍枝。那麼他們為什麼還會犯案？

道理其實很簡單，因為人都是有「情緒」的，只要是「人」就會有「喜、怒、哀、樂」以及「七情六欲」，所以人若是「一槍在手」同時又遇到了「個人麻煩」，這時候距離「槍擊暴力」當然也就不遠了。

支持「擁槍」的人總是主張槍擊暴力問題「在人不在槍」，因為槍枝自己不會去犯案。但請問他們如何能去「控制」人的「情緒」？

全世界所有「禁槍」的國家，都沒有美國如此嚴重的槍擊流血瘋狂濫殺現象，這就是「控槍」根本阻絕不了今後美國照樣三不五時必然仍會出現極其頻繁槍擊案件的明證。其實解決這個棘手問題的方法至為簡單又十分淺顯：問題在「禁槍」而非「控槍」!