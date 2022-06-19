聯準會猛藥 會害死經濟嗎

美國聯準會 6月15日決定升息 三碼，這是接近30年來第一次升息如此高，今年5月初，聯準會升息兩碼，在當時也成為20年來首次升息兩碼，連續兩次升息都是令人驚訝的高，主要也是因為連續兩次的通膨率數字也是少見的高水準，因此聯準會不得不下重藥，防止病情持續惡化。

美國的通膨病情有多嚴重？除了消費者物價指數達到40年來新高的8.6％，第一季全國房價平均漲了16％，有些大城市房價更是漲幅接近30％，電費平均漲了8％，有些州，例如佛羅里達、伊利諾及紐約等，電費漲幅更達15％；一般食物漲幅10.6％，汽油價由一年前平均3元，漲到目前5元一加侖，漲幅約66％，更不要講房租平均也漲了11.3％，大城市房租漲30％是很常見。因此很多老百姓快活不下去了，聯準會說他們感覺到百姓的痛苦，因此要下重藥幫忙百姓減輕痛苦。

很多批評者認為，如此重藥會害死經濟，經濟會急速衰退，會導致停滯性通貨膨脹 ；會有如此的看法主要是來自70年代到80年代中期，美國惡化的經濟情況，可是彼一時，此一時，時空條件都不一樣。首先，停滯性通貨膨脹是指高通膨加上高失業率，可是美國現在失業率是五十年來的最低，缺工情況很普遍，每一個找工作的人，平均有兩個工作可以選，而根據預測到2024年，美國的失業率也還是在安全的水準4.1％，而全球由於疫情及少子化因素，缺工狀況，短期間是不可能有太大改善，所以全球陷入停滯性通貨膨脹情況，是不太可能發生。

當然，這次通膨是因為疫情及俄烏戰爭導致的全球通膨，歐洲通膨幾乎比美國還嚴重，歐洲央行也準備升息，而美國升息將會造成強勢美元，也會造成許多其他國家的資本外流，導致其本國貨幣貶值，造成輸入性通貨膨脹。所以，台灣中央銀行在也宣布升息半碼，主要也是考量輸入性通膨壓力增加，加上台灣疫情嚴峻，服務業受重創，不宜升息過多而抑制經濟復甦。

聯準會大概也沒有啥可以選的，因為控制通膨及失業率是美國國會對聯準會的法定要求；目前看來要軟著陸已經不容易了，但是會不會重重的著陸，由80年代的經驗，也不太可能；不過投資者還是要有風險意識，樂觀以待，危機也是轉機。