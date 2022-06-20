德州大凶殺案到底是誰的錯？

繼紐約州水牛城槍擊案致10人死亡之後，加州 的橙縣一死五傷、德州 烏瓦德市21人死亡，其中包括19名學童！三件慘案在一個月內發生，到底是誰的錯？

當然，在三件慘案中，槍枝皆為原凶，沒有槍枝則無槍擊案，所以「禁槍」永遠為一建議，但「可行性」如何？在美國擁槍是憲法The Second Amendment保護之內，一旦准許擁槍就如同水庫瀉洪，一發不可收拾。美國民眾擁有4億多支槍，「禁槍」不可能！甚至在德州烏瓦德市，在民眾哀悼21位死者的同時，市民仍認為擁槍有必要。

在德州烏瓦德市的慘案中誰要負責任？目前皆指向反應太慢的地方警察 ，等到特警隊在一小時後抵達時已經有21人死亡、17人受傷。可是靜下來思考，警方的手槍及散彈槍能抵擋得住兇手用於可以洞穿牆壁、及一般防彈背心的大火力衝鋒槍？再者，我們可以期望警察如同在加州教堂鄭醫師捨身救人撲向兇手，自己喪命在槍下？

另一問題是兇手的父母皆認為他們的兒子「正常」，不瞭解為何會犯案？兇手在過去虐待動物、威脅對女性性侵、在公園裡挑釁他人、在網路上發表仇恨言論等，這是「正常」嗎？父母對他的怪異舉動加上購槍及防彈衣毫無疑問？

當然，槍店店員看到一個長髪及肩，衣著怪異才18歲的年輕人，在幾天內購買兩支衝鋒槍及375發子彈，雖然沒有規定，但是否有義務通知警方戒備，即使兇手沒有前科？而不是「銀貨兩訖」收錢交貨了事？「社會責任」SocialResponsibility為何？

到底是誰的錯？在此指桑罵槐無用，必須謀求對策以防悲劇一再發生。禁槍如緣木求魚不可能，地方警察則是需要加強警力設備以及檢討對這次事件的反應以求改進、家人對成員的問題必須重視以防患未然、在售槍上應該立法要求槍店加強對購槍者的背景調查、每日子彈出售需要限量。當然，抵制社交媒體鼓動暴力外，還要及時通報警方有暴力傾向的上網者。