美國援助烏克蘭預算貓膩多

日前美國參議院通過烏克蘭 援助法案，當時人在日本訪問的拜登立即簽署執行。但當援助明目細則被公布後，我覺得這根本巧立名目、移花接木，錢到底有沒有花到烏克蘭人民身上？澤倫斯基恐怕也拿不到多少。請看具體分配條文：

170億，美軍軍事行動 （請注意：美軍名義上根本不會進入烏克蘭，這個行動可以是在全世界任何一地）；

40億，外國軍事融資計畫（非烏克蘭）；

87.7億，對烏克蘭的經濟援助；

43.5億，烏克蘭的人道主義援助；

18億，對烏克蘭軍事裝備援助（終於配合主題了）；

4.14 億，對烏克蘭相關的評估和研究；

1500萬，與烏克蘭危機相關的美國軍人的現金津貼；

1390萬，國防部購買醫療保險；

9億，國務院 兒童難民援助計畫；

5億，歐洲復興銀行發展計畫；

4億，國際藥物管制、打擊人口販賣和收集戰爭證據的執法；

3.5億，移民和難民援助；

1.9億，國務院外交項目；

1.5億，用於支持農業和糧食安全計畫；

1.1億，用於國務院安全和駐外使館的建設與維護；

1億，用於國務院防止武器擴散部門、反恐、排雷和行管計畫；

6700萬，美國司法部經費；

5400萬，CDC疾病防治中心；

1700萬，國際開發署經費；

1000萬，國務院資本投資基金；

400萬，國務院督察長辦公室經費。

當您看到這份清單會做何感想？這個報表說明美國的多個政府部門、企業巨頭、國會議員以及利益團體，都或明或暗的參加這場分食烏克蘭的饕餮盛宴。就像草原上一群獅子扳倒了一頭大水牛，整個獅群衝上去瘋狂的撕咬，而這頭大水牛，就是目前的烏克蘭援助計畫。

看到這份清單，筆者才明白，為什麼美軍會堅持打阿富汗 戰爭20年，眼下也不許烏克蘭政府與俄羅斯談判停戰，不能停呀！這是一筆大生意呢，背後養肥了多少軍工企業和政治精英啊。阿富汗戰爭結束了，就得找一個新的著力點，再續前緣。我們這些可憐的納稅人，只有被政客站在道德高點上忽悠，被人賣了還幫人數錢。